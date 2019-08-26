Остался без присмотра: 2-летний ребенок погиб от удара током

В подмосковном Орехово-Зуеве 2-летний мальчик погиб от удара током. Как передает корреспондент РИА «Новый День», по данному факту Следственный комитет организовал проверку.

По данным ведомства, 23 августа в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в здании станции скорой медицинской помощи скончался 2-летний мальчик. По предварительным данным, женщина оставила своего малолетнего сына без присмотра в ванной комнате, и в период ее отсутствия, ребенок уронил в душевую кабину настольную лампу, включенную в розетку, в результате чего его ударило электрическим током.

Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 26.08.19

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