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Понедельник, 26 августа 2019, 14:23 мск

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Остался без присмотра: 2-летний ребенок погиб от удара током

В подмосковном Орехово-Зуеве 2-летний мальчик погиб от удара током. Как передает корреспондент РИА «Новый День», по данному факту Следственный комитет организовал проверку.

По данным ведомства, 23 августа в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в здании станции скорой медицинской помощи скончался 2-летний мальчик. По предварительным данным, женщина оставила своего малолетнего сына без присмотра в ванной комнате, и в период ее отсутствия, ребенок уронил в душевую кабину настольную лампу, включенную в розетку, в результате чего его ударило электрическим током.

Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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