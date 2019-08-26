ЧП в центре Москвы: таксист выстрелил в мужчину из травмата

В Москве задержан 29-летний водитель такси по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровья после выстрела в мужчину на парковке в центре столицы. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного главка МВД.

По данным ведомства, ЧП произошло сегодня на Большой Серпуховской улице. 28-летний приезжий подошел к припаркованному на улице автомобилю и стал разговаривать с водителем. Между мужчинами произошел конфликт, в результате которого, таксист выстрелил в потерпевшего из «предмета похожего на пистолет», после чего скрылся. Потерпевший с тяжелыми травмами был доставлено в одну из городских клинических больниц.

Подозреваемый задержан, им оказался житель Подмосковья. У него был изъят предмет похожий на травматический пистолет.

Возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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