В Москве девушка-мотоциклист сбила ребенка

На западе Москвы девушка-мотоциклист сбила девочку. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, по данному факту организована доследственная проверка.

По данным ведомства, ЧП произошло накануне. Девушка ехала по дублеру Рублевского шоссе в сторону Московской области. У поворота на проезжую часть, ведущую к придомовой территории, байкер сбила девочку, которая выбежала на дорогу.

В результате, ребенка вместе с мамой доставили в больницу, о состоянии пострадавшей не сообщается.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Предполагается, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 27.08.19

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