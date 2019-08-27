Смерь ребенка в подмосковном детдоме: следователи начали проверку

В Подмосковье следователи начали проверку обстоятельств смерти 6-летнего мальчика в детском доме. Трагедия произошла в Сергиевом Посаде. Сотрудники Следственного комитета изучают медицинскую документацию и намерены опросить персонал детского дома, а также родителей умершего ребенка.

Как сообщила пресс-служба регионального главка ведомства, доследственная проверка начата по сообщению в СМИ о том, что в Сергиево-Посадском детском доме – интернате скончался 6-летний мальчик.

Ранее СМИ сообщили о смерти ребенка в детском доме-интернате «Березка». Это случилось 16 августа. Отец мальчика о трагедии узнал случайно – персонал детдома не поставил в известность ни его, ни мать. По информации «Ридус», речь идет о шестилетнем Владиславе, мать которого была лишена родительских прав якобы за педофилию. Между тем, отмечает издание, общественница Марианна Ярикова считает, что сотрудники органов опеки сговорились с полицейскими, и те нашли свидетеля – нелегального мигранта из Таджикистана, который подписал показания против матери ребенка. Летом прошлого года женщина стала фигуранткой уголовного дела о педофилии, а позже – как заявили изданию в детдоме «Березка» – получила 12 лет лишения свободы. Однако защитники семьи убеждены, что мигрант оговорил женщину, и в пользу этой версии приводят аргумент о том, что он внезапно получил российское гражданство.

Что касается отца семейства, то он биологическим отцом ребенка не является, заявили в детдоме. По словам директора учреждения Ирины Гусаченко, мужчина приезжал повидаться с мальчиком, но от него пахло алкоголем, и свидание не разрешили.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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