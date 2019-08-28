Реновация взвинтила цены на московское жилье

Московская программа реновации взвинтила и без того высокие цены на столичную недвижимость. Стоимость квадратного метра в попавших в программу пятиэтажках возросла в среднем на 10%, а счастливые обладатели нового жилья продают его в среднем на 16% дороже среднерыночных цен.

Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные ЦИАН, сейчас на рынке столичной недвижимости продают 630 квартир в старых, попавших под реновацию домах. Это на 43% больше, чем в это же время годом ранее – рост предложения начался в мае 2019-го, ежемесячно список предложений пополняется на 400-450 квартир. В среднем цена квадратного метра на такое жилье составляет 189,4 тысячи рублей, это на 10% выше, чем годом ранее. Аналитики полагают, что рост стоимости таких квартир связан с прояснившимися, наконец, нюансами программы реновации – определением стартовых площадок и сроков расселения, а также получением разрешений на строительство.

Рост оказался выше, чем в среднем по рынку вторичного жилья Москвы, отмечают в компании «Инком». Тренд подтвердили в «Миэль-Сеть офисов недвижимости» пояснив, что собственники считают – в будущем покупатель получит более дорогую квартиру, и поэтому повышают цены в своих домах под снос. Несмотря на это, такое жилье продается в среднем за 50 дней (в среднем по рынку – за 60).

В «Инком» полагают, что покупка реновационной квартиры должна быть выгодной, поскольку «город должен предоставить недвижимость с аналогичной площадью жилых зон, соответственно, общий метраж новых квартир увеличивается за счет кухни, коридора и вспомогательных помещений». В офисе Est-a-Tet говорят об инвестиционной привлекательности квартир в домах под реновацию – стоимость объекта, полученного в новом доме, может возрасти в два раза.

«Коммерсант» отмечает, что хозяева квартир в стартовых реновационных новостройках высоко оценивают полученное жилье. При продаже они выставляют цену квадратного метра в среднем в 232,4 тысячи рублей – против 201,1 тысячи рублей в среднем по рынку. Аренда в таких новостройках также достаточно дорога: за однокомнатную квартиру владельцы хотят получать 38,3 тысячи рублей в месяц, что на 8% выше, чем в других подобных домах. Продать полученное жилье в стартовом доме собственники могут без проблем, не выжидая трехлетний срок, чтобы не уплачивать налог: по закону в рамках программы реновации этот срок рассчитывается с момента приобретения старой квартиры.

Правда, директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова считает, что квартиры в стартовых домах ничем не отличаются от аналогичных на вторичном рынке, и владельцы вряд ли смогут продать их по запрашиваемой цене, пишет издание.

Отметим, что в соцсетях появилось немало критики новостроек, в которые переселяют москвичей по программе реновации. Пользователи нередко отмечают плохое качество строительства домов и проблемы с покупкой дополнительных квадратных метров.

Так, в группе «Нагатино-реновация» в «Фейсбуке» Анна С. в марте рассказала, что доплачивать за «лишнюю» площадь придется по завышенной цене. «Прошла информация, что на [улице] Судостроительной, 17, доплата за 1 метр составляет 240 тысяч, и граждане массово бегут в банк за ипотекой, чтобы докупить комнату, т.к площадь комнат меньше чем в пятиэтажках, это очень дорого, метр в [Нагатинском] Затоне по рынку этого не стоит», – сообщила она. «А я думал, откуда такая дикая цена на квартиру? Вот оно как оказывается, Михалыч. Не удивлен», – ответил на это Анатолий С.

О том, что жители столицы жалуются на программу реновации, накануне сообщило «Эхо Москвы». Горожан начали принудительно выселять из старых квартир – к примеру, в доме № 51 по улице Удальцова приставы вошли в квартиру в отсутствие хозяев, выставили их вещи и заварили дверь. В этом доме около 10 жильцов не желают переселяться в дом по реновации – им не нравится метраж, качество квартир или их расположение. Член рабочей группы по защите прав переселяемых по реновации Евгения Юрчук считает, что этот тренд будет только набирать обороты.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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