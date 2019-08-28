Илья Яшин снова задержан после освобождения из-под ареста

Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Илья Яшин в пятый раз задержан после отбытия очередного административного ареста. Об этом сам политик сообщил в «Фейсбуке». «Видимо, пятый арест меня ждет», – отметил он.

В коротком видеоролике, опубликованном на странице Яшина, видно, что политик выходит на улицу, и как только он появляется на крыльце, к нему подходит человек в полицейской форме и предлагает пройти с ним. «За призывы... третьего числа августа 2019 года. К несанкционированному митингу», – сбивчиво сообщает он. «Вот так меня встречают на выходе из спецприемника», – говорит Яшин.

Ранее политик отбыл четыре административных ареста: 10 суток за призывы к акции 27 июля (мэрия объявила ее несанкционированной), через день он получил еще 10 суток, но тогда сроки наложились один на другой. 8 августа полицейские встретили Яшина на выходе из спецприемника и отвезли в суд, где он вновь получил 10 суток за акцию 14 июля, когда протестующие отправились к Мосгоризбиркому. 18 июля политик вышел на свободу, но его вновь встретили полицейские и суд в очередной раз отправил его на 10 суток под административный арест.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 28.08.19

Глава Грузии поставила условия для возвращения к диалогу с Москвой. / Траты родителей на сборы в школу выросли в два раза. / Глава «Фонда борьбы с коррупцией» стал фигурантом уголовного дела. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»