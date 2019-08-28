«Делали все возможное»: депздрав Москвы оправдывает сотрудников больницы, в которой умерла пациентка

В Москве после смерти 27-летней женщины в Городской клинической больнице №71 столичный департамент здравоохранения начал проверку. Об этом говорится на сайте ведомства. Ранее СМИ сообщали, что врачи не могли поставить диагноз москвичке с 6 по 21 августа. В итоге пациентка впала в кому и скончалась.

В комиссию, которая проводит проверку обстоятельств смерти женщины, вошли главные внештатные специалисты департамента здравоохранения по профилям «анестезиология и реаниматология», «инфекционные болезни», «ревматология» и др.

«Предварительно можно сказать, что объем лабораторно-диагностических мероприятий и лечения был максимально полным и широким, – заявили в департаменте. – Во время нахождения пациентки в больнице были проведены все возможные исследования самого широкого спектра по иммунологии, ревматологии, онкологии, проведена диагностика на все возможные инфекционные заболевания, включая редкие».

Чиновники также отметили, что к консультациям привлекались даже зарубежные специалисты, состоялось несколько врачебных консилиумов. «К сожалению, озвучить диагноз в настоящее время невозможно, для этого необходимо проведение всех экспертиз», – сообщили в департаменте.

Сейчас комиссия оценивает действия врачей больницы, результаты проверки сообщат родственникам умершей женщины.

О том, как погибла 27-летняя жительница столицы, ранее сообщил порталу Life со ссылкой на запись в соцсетях, оставленную гражданским супругом пациентки. По его словам, почувствовав недомогание, Ольга К. обратилась в частную клинику, где ей сделали томографию. На следующий день ей стало совсем плохо, и супруг вызвал «скорую помощь». Москвичку увезли в больницу, и до 21 августа ей не могли поставить диагноз. Женщина впала в кому, ее супруг сумел добиться перевода в другую больницу, но это Ольгу не спасло – через неделю она скончалась. В ее смерти мужчина винит врачей.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 28.08.19

Импортные organic-продукты попадут под запрет в российских магазинах. / Илья Яшин снова задержан после освобождения из-под ареста. / Глава Грузии поставила условия для возвращения к диалогу с Москвой. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»