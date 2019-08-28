Напал в подъезде: в Подмосковье задержан 16-летний насильник

В Подмосковье 16-летний подросток надругался на 12-летнией девочкой. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

По данным ведомства, ЧП произошло накануне, 27 августа, в городе Жуковский. Подозреваемый обманным путем заманил девочку в подъезд одного из домов и напал, после чего скрылся. Возбуждено уголовное дело п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»).

Подозреваемый задержан. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 28.08.19

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