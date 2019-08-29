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Четверг, 29 августа 2019, 11:16 мск

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Фантомный сайт и мобильное приложение за 65 млн рублей: Счетная палата «поймала» Росстат за руку

Счетная палата выявила нарушения в контакте Росстата на 65 млн рублей. Соответствующие выводы содержатся в материалах на сайте контрольного органа.

Росстат заключил контракт с ЗАО «Ланит» за 65 млн рублей на обновление дизайна сайта, внедрение единой системы управления контентом и создание мобильного приложения для iOS и Android. «При этом фактически на момент проверки мобильное приложение Росстата на площадках App Store и Google Play отсутствовало. Таким образом, Росстатом приняты и оплачены работы, не в полной мере соответствующие техническим требованиям контракта», – говорится в отчете.

Кроме этого отмечается, что новый дизайн официального сайта Росстата также не сделан, хотя по контракту он должен был появиться в конце апреля 2019 года.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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