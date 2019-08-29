В Москве вынесен приговор банде банкиров: ограбили вкладчиков на 37 млрд рублей

В Москве суд отправил за решетку хозяев девяти коммерческих банков, которые присвоили деньги вкладчиков – в общей сложности почти 37 млрд рублей. Магомед Мухиев и его подельники признаны виновными в мошенничестве и особо крупной растрате, их яхты и заграничная недвижимость арестованы.

Как сообщили в ГСУ СКР по Москве, суд отправил Мухиева на 11 лет в колонию общего режима. Ему придется выплатить и штраф в размере 9,5 млн рублей. Один из его соучастников получил 4 года лишения свободы, остальные – условные сроки наказания.

Следователи выяснили, что с 2014 по 2015 год Мухиев и его подельники контролировали 9 банков: ЗАО КБ «Лада-Кредит», ООО КБ «Анталбанк», АО «НСТ-Банк», ООО КБ «Доверие, Равноправие и Сотрудничество», ООО КБ «Межрегионбанк», ООО КБ «Региональный Банк Сбережений», ОАО Банк «Содружество», АО «Гринфилдбанк» и ОАО КБ «Максимум». Эти банки принимали вклады от населения под завышенные проценты, а после деньги граждан выдавались в качестве заведомо невозвратных кредитов и уходили на сделки с фиктивными ценными бумагами.

Обвиняемые вину не признали. Следователи допросили более 300 свидетелей, изучили изъятую при обысках финансовую документацию, провели несколько экспертиз и установили обстоятельства совершенных преступлений.

Вместе со специалистами Росфинмониторинга сотрудники Следственного комитета отыскали имущество банкиров, в том числе зарубежную недвижимость и яхты, и наложили на него арест. Общая его стоимость превысила 1 млрд рублей.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 29.08.19

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