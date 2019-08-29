Рейтинг одобрения Путина продолжается шататься

Деятельность Владимира Путина на посту президента РФ одобряют 67% россиян, с неодобрением относятся 31%. При этом 42% жителей страны уверены, что страна движется по неверному пути. Таковы результаты опроса, проведенного «Левада-центром» в августе этого года.

За месяц число россиян, считающих, что дела в стране идут в правильном направлении, сократилось на 1% – до 49% против 50% в июле. При этом в июне такой ответ давало 48% респондентов. 42% россиян уверены, что страна движется по неверному пути (против 41% в июне и июле), а 10% затруднились ответить – в июле таковых насчитывалось 9%.

Деятельность Путина на президентском посту в августе одобрило 67% опрошенных (в июне и июле – по 68%). Не одобряют работу Путина 31% россиян, и эта цифра держится на одном уровне с июня (в мае – 32%). В августе 2018 года деятельность президента одобряло 70%, не одобряло – 30% жителей страны, а в 2017 году – 83% и 15% соответственно.

Работу Дмитрия Медведева на посту премьер-министра в августе этого года положительно оценили 36%, отрицательно – 63%. Судя по результатам опроса, рейтинг председателя правительства РФ растет: в июле его работа нравилась лишь 34% россиян, не одобряло ее – 64%.

Правительство РФ в целом вызывает положительные эмоции у 44% респондентов, что на 1% больше, чем месяцем ранее. С неодобрением к работе кабинета министров относятся 55%, и эта цифра держится на одном уровне с июня этого года. В августе 2018 года деятельность правительства одобряло 33%, не одобряло 66%.

В регионах работу губернаторов одобрил 61% участвовавших в опросе россиян, с неодобрением о ней отозвались 35%. Судя по прошлогодним данным (52% и 47% соответственно), доверие к главам субъектов федерации также подросло.

За год россияне, похоже, подзабыли обиду от принятой Госдумой пенсионной реформы – в августе этого года работу нижней палаты парламента одобрило 37% респондентов, с неодобрением о ней отозвалось 60%, при этом годом ранее эти цифры составляли 30% и 68% соответственно.

В «Левада-центре» уточнили, что опрос был проведен 22-28 августа среди 1608 человек от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 50 субъектов РФ.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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