Счетная палата обнаружила в России сотни неналоговых сборов: объяснения многим из них нет

Правительство РФ, пообещав не увеличивать налоговую нагрузку на бизнес и население, нашло выход из ситуации: в стране растут неналоговые платежи, причем обоснования для некоторых из них не смогла найти даже Счетная палата. Контрольно-надзорное ведомство подсчитало, что на долю таких сборов сегодня приходится две трети всех источников доходов бюджета, а сумма поступлений превысила 1,5 трлн рублей в 2018 году.

Счетная палата РФ предложила провести инвентаризацию всех существующих в стране неналоговых платежей, сообщает пресс-служба ведомства. Анализ этих источников бюджетных доходов показал, что в России действуют 5 479 подобных сборов. В этот список, в частности, вошли штрафы, субсидии, субвенции и арендная плата. Если их исключить, остается около 60 видов платежей или 262 обязательных платежа на федеральном уровне, при этом в законах РФ нет такого понятия, как «неналоговый платеж».

В контрольном ведомстве выяснили, что 93 таких платежа распределены по различным кодексам – например, 61 находится в Гражданском, семь – в Водном. Еще 163 платежа предусмотрены федеральными законами. «В целом по итогам анализа можно сказать, что у нас нет таких законов, которые бы чего-нибудь не устанавливали платить. И практически в каждом платеже выявлены те или иные недостатки», – констатировал на коллегии Счетной палаты аудитор Сергей Штогрин.

По его словам, все эти платежи не систематизированы, для многих из них вообще нет экономического обоснования, ответственность за их неуплату нормативно не установлена. В Счетной палате напомнили, что минфин РФ намерен включить часть неналоговых платежей в Налоговый кодекс РФ – это, в частности, экологический, утилизационный и курортный сборы, платежи в резерв универсального обслуживания и в системе ПЛАТОН.

«Некоторые из этих платежей имеют признаки налога», – считают аудиторы, называя при этом решение минфина непоследовательным.

Как считает ведомство, сначала необходимо провести инвентраизацию таких платежей и внести их в единый публичный реестр, а также изучить эти отчисления с позиции экономической эффективности и фискальной значимости.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин со своей стороны отметил, что задачей ведомства является помощь бизнесу в ситуации с неналоговыми платежами. «Полученные нами результаты – это пока только первый срез, – заявил он. – Дальнейший анализ должен показать классификации или подходы к инвентаризации. И здесь нужно действовать осторожно, так как многие платежи имеют значение и важно правильно определить, от чего можно отказаться, а что должно остаться».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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