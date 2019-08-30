В Москве из-за акции студентов закрыли знаменитую «Яму»

Московская полиция объявила несогласованной акцию в «Яме» – в амфитеатре на Хохловской площади столицы, и предложила организаторам отказаться от ее проведения, а горожанам не приходить на мероприятие. Акция была запланирована на пятницу, 30 августа.

«В сети интернет распространяются призывы к гражданам принять участие в публичном мероприятии в амфитеатре на Хохловской площади, – говорится в предупреждении, опубликованном на сайте столичного главка МВД. – Официально сообщаем, что уведомлений в органы власти города Москвы о его проведении не поступало. Таким образом, указанная акция не согласована, в связи с чем предлагаем организаторам отказаться от ее проведения, а гражданам – воздержаться от участия в ней».

Силовики напомнили об ответственности за организацию и участие в несогласованных мероприятиях и объявили, что сегодня «Яма» будет закрыта «в целях обеспечения правопорядка и безопасности и недопущения тяжких последствий».

О проведении акции за свободу студентов и университетов сообщалось в соцсетях на странице студенческого сообщества. Организаторами встречи в «Яме» выступили независимый студенческий журнал DOXA, студенческий профсоюз Community, группы поддержки арестованных студентов Егора Жукова и Даниила Конона, инициативная группа МГУ и профсоюз «Университетская солидарность».

В группе отмечалось, что организаторы подали несколько заявок в мэрию Москвы, однако не получили вообще никакого ответа в установленный законом трехдневный срок. Заявка была направлена и начальнику ГУ МВД России по Москве Олегу Баранову.

Активисты подчеркнули, что не будут проводить несогласованную акцию, если не удастся добиться взаимопонимания с городскими властями. «Несмотря на то, что действующим законодательством мирные собрания запрещено запрещать, организаторы акции остаются реалистами, и обещают, что, в случае если акция не будет согласована московскими властями, они включат фантазию и будут требовать невозможного», – сообщается в группе.

«Сегодня мы НЕ планировали проводить в «Яме» политическую акцию, – сообщается в группе журнала ДОХА в «Фейсбуке». – Мы собирались провести серию коротких лекций, дискуссию и концерт. Поэтому сейчас мы разбираемся с ситуацией и выпустим наше заявление немного позже».

Напомним, отказ Мосгоризбиркома в регистрации кандидатов от несистемной оппозиции вызвал волну массовых протестов. Несколько акций мэрия Москвы объявила несогласованными, по итогам одной из них, прошедшей 27 июля, было возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках. При этом СПЧ при президенте РФ выступил с официальным заявлением о том, что никаких признаков массовых беспорядков в этот день в столице не было.

По уголовному делу сейчас проходят несколько студентов московских вузов. Это студент ВШЭ Егор Жуков (за пикет в его поддержку арестован студент ВШЭ Артем Тюрин), студент РГУ им. Косыгина Валерий Костенок и студент МГТУ им. Баумана Даниил Конон. Инкриминируемая им статья УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до 8 лет.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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