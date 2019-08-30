«Надо готовиться к черным дням»: для правительства РФ жители страны – невыгодная инвестиция

Нынешняя власть в России считает, что жители страны – невыгодная инвестиция, и продолжают реализовывать trickle down theory – теорию просачивания благ, создавая условия только для олигархов. Как считает доктор экономических наук, член-корреспондент РАН Руслан Гринберг, изменить эту ситуацию возможно, если в элите произойдут серьезный сдвиги и начнется новая «оттепель». Об этом он сказал в интервью РИА «Новый День».

По оценке эксперта, сегодня в России сложилась очень сложная экономическая ситуация, которая требует нового подхода, в то время как власть нацелена на «стабильность». «У нас все в профиците, государство очень богатое, а у людей нет денег – а ради чего тогда все это? Это люди должны быть богаты. Все социальное сейчас считается неправильной инвестицией. Существует общая философия (у власти), что надо готовиться к черным дням, что нас никто не любит. Это позволяет и народ держать в узде, а заодно и делать – что хочешь. Хорошо же распоряжаться «кубышкой». Если вы не заботитесь о переменах, а заботитесь реально о стабильности, то стабильность переходит в застой, что и происходит сейчас», – сказал Гринберг.

По его словам, чтобы ускорить рост, необходимо развивать государственные инвестиции. «Я не вижу никакой альтернативы, я ратую за государственные инвестиции, как первоначальный толчок, план инфраструктурного обновления, строительство, потому что у нас большой дефицит (производства). Заодно это имело бы повышательный эффект в экономике», – сказал он.

При этом, как считает эксперт, власть не заинтересована в таких преобразованиях и перемены возможны только через сдвиги в самой элите. «Как это всегда бывало в России. Появляется какой-то человек – Хрущев, Горбачев, который запускает процесс «оттепели». Такой у нас циклизм – длительные заморозки, короткие оттепели», – отметил он.

О том, почему в стране сформировалась система, ориентированная только на богатых, удалось ли на самом деле свергнуть правление олигархата и возможна ли в России новая «народная революция»– читайте в большом интервью с Русланом Гринбергом на сайте РИА «Новый День» в ближайшее время.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 30.08.19

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