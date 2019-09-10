«Это позор!» Жириновский сделал в Госдуме несколько громких заявлений

Сегодня на первом после летних каникул пленарном заседании Госдумы лидер ЛДПР Владимир Жириновский сделал несколько громких заявлений, которые, по рекомендации спикера нижней палаты, могут быть переданы в правоохранительные органы. Как передает корреспондент РИА «Новый День», главный либерал-демократ раскритиковал выборы, назвал позором ЧП нападением на главу Центризбиркома Эллу Памфилову, предложил отправить в «психушку» скандального политического деятеля Алексея Навального и предрек «Единой России» судьбу КПСС.

Комментируя завершившиеся региональные выборы, Жириновский отметил, что явка на выборах, в частности, в Санкт-Петербурге составила всего лишь 17%. «Это что, выборы? А Беглов [Александр Беглов, врио губернатора] получил 60% – это [в реальности – от общего числа избирателей] 10%. Это губернатор 10% города? Это же не годится!» – заявил он, подчеркнув, что ни один депутат Госдумы не возмутился происходящим в северной столице и Москве. «В этом проблема – баланс сил», – констатировал он.

«Кто у вас выборами руководит – Навальный? – обратился лидер ЛДПР к «единоросам». – Авантюрист, аферист. Это что за правящая партия, если он указывает? Москвичи приходят на избирательный участок, набирают «Навальный», и написано за кого голосовать в данном округе... А где ваш Мосгоризбирком, Горбунов? Чего его держите столько лет? У нас три фракции говорили – уберите этого Горбунова, это ж первый признак того, что он мешает нормальному проведению выборов, а вы его 20 лет держите на этом посту!»

Обратил внимание Жириновский и на инцидент с нападением на дом главы Центральной избирательной комиссии России Эллы Памфиловой. «Нечего делать председателю, как кошечку кормить – ночью она выходит! И сталкивается с жуликом. И смелая женщина – жулик бежит! В любой стране мира он бы убил ее и ограбил дом! А у нас другие жулики. У нас [женщина] в горящую избу войдет. Смешно, позор – охраняемое лицо! Если бы я был охраняемое лицо, ко мне за 10 километров никто бы не подошел и не вздумал меня грабить! Никаких кошечек и собак на территории должностного лица, охраняемого всей страной!»

Коммунистам лидер ЛДПР напомнил президентские выборы 1996 года, когда КПРФ заявила о своей победе и фальсификации голосования. «Я бы в Кремль въехал бы, пинком под зад выкинул бы Ельцина с его охранниками и прочим. Потому что армия была за меня, КГБ и милиция! А за вас никого не было, и вы испугались!» – заявил Жириновский.

«Единороссов» главный либерал-демократ страны в очередной раз упрекнул в том, что они «не правящая партия» – «сами себя гонят туда, куда ушла КПСС».

«Вы правящая партия, на вас каждый день клевещут, включите радио… вы чего, не слушаете радио? Как оскорбляют вашего руководителя правительства, вашего лидера партии? Мы бы всех их выгнали в 24 часа, закрыли бы и арестовали. И вы хотите, чтоб вас выбрали, если грязью поливают вашу партию? – выкрикнул он. – Это что такое – Навальный? В «психушку», и чтоб духу его не было близко!»

После этого Жириновский предрек, что после Навального протест возглавит Любовь Соболь – «наверное, любовница этого Навального», который «завербован в Йельском университете», а ее сменит Юля «Конституция», которую Жириновский назвал «сексуальным символом».

Выслушав несколько пассажей на эту тему, спикер Госдумы Вячеслав Володин не выдержал и предложил передать все заявления Жириновского в правоохранительные органы. «Что вы все с этой Любой?» – остановил он главу ЛДПР. Что касается происшествия с Памфиловой, то, подчеркнул Володин, глава ЦИК не является охраняемым лицом. «Это человек очень мужественный, скромный, и она никогда не просила себе охрану, несмотря на то, что ее позиция многих раздражает и не устраивает, – пояснил спикер Госдумы. – Этим она отличается от своих предшественников и тех, кто может себе это позволить. То, что с ней произошло, это недопустимо – как недопустимо такое с любым гражданином нашей страны».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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