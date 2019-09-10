Задним числом: Госдума утвердила создание комиссии по расследованию иностранного вмешательства в дела РФ

Комиссия Госдумы, которая на нескольких заседаниях рассматривала вопрос об иностранном вмешательстве во внутренние дела России, официально создана. На первом в осенней сессии пленарном заседании нижней палаты парламента все думские фракции единогласно поддержали инициативу ее образования. «Такую комиссию нужно было создавать гораздо раньше», – заявил руководитель новой структуры «единоросс» Василий Пискарев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», после доклада Пискарева, который напомнил о ситуации с Deutsche Welle и посольством США, депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный поинтересовался, «как от имени комиссии направлялись запросы, если она создается только сегодня». Пискарев пояснил, что решение о немедленном начале работы комиссии было принято на заседании Совета Госдумы 19 августа, и спикер Вячеслав Володин подтвердил: у Совета есть такие полномочия.

В ходе обсуждения парламентарии отметили, что факты иностранного вмешательства в российские дела несомненны. «Что такое санкции, как не вмешательство в нашу внутреннюю политику? – заявил «единоросс» Андрей Исаев. – Эти экономические санкции сегодня пытаются подкрепить открытым экономическим вмешательством, дестабилизацией ситуации в нашей стране».

Тем не менее, представитель фракции «Справедливая Россия» Николай Рыжак, в свою очередь, высказал мнение, что комиссия не должна носить характер политической инквизиции.

Создание комиссии единогласно одобрили 411 парламентариев. Также единогласно была одобрена кандидатура Василия Пискарева на пост ее председателя.

Напомним, 19 августа на внеочередном заседании Совета Госдумы было принято решение о необходимости расследования фактов иностранного вмешательства в дела России. Провести заседание предложили лидеры всех фракций политических партий, представленных в нижней палате парламента. Первая встреча членов комиссии состоялась 23 августа. Одним из поводов для создания думской комиссии послужило заявление официального представителя МИД Марии Захаровой о публикации Deutsche Welle – по ее словам, в материале содержались призывы к участию в несанкционированной акции протеста.

Массовые митинги и шествия начались в Москве в середине июля на фоне отказов окружных избирательных комиссий регистрировать на выборах в Мосгордуму представителей несистемной оппозиции.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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