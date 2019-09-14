Акциз на пар: электронные устройства для курения попали в поле зрения Минфина РФ

Министерство финансов РФ планирует отнести к подакцизной продукции устройства для курения, заменяющие сигареты. Мера грозит ростом цен на приборы и, как следствие, возвращением потребителей к более дешевым и вредным сигаретам, пишет газета «Коммурсантъ».

По данным издания, ведомство Антона Силуанова разработало поправки к Налоговому кодексу, которые определяют размер акциза на электронные системы доставки никотина (ЭСДН). Под ними подразумеваются устройства, используемые для преобразования жидкости в пар, вдыхаемый потребителем. Согласно документу, уже с 2020 года акциз на такую продукцию может быть установлен на уровне 50 рублей за устройство. Кроме электронных сигарет, это коснется также устройств для нагревания табака – Iqos, которые выпускает Philip Morris International (PMI), и glo, разработанный British American Tobacco (BAT).

Между тем, такой подход не устраивает всех участников рынка. В частности, генеральный директор Juul Labs в России Виктор Украинский обратил внимние, что жидкость для электронных сигарет с 2017 года уже облагается акцизом. В 2019 году он был установлен на уровне 12 рублей за 1 литр. Разработанные Минфином поправки подразумевают ежегодное повышение налога и для жидкостей. В 2020 году его хотят увеличить до 13 рублей за 1 л, в 2021 году – до 14.

Кроме этого, акцизом облагается и табак, предназначенный для потребления путем нагревания. В 2019 году ставка акциза на него установлена в 5,8 тысячи рублей на 1 кг.

При введении акциза на устройства покупатели будут платить акциз дважды – при покупке и стиков или жидкости, и самих устройств, отметил руководитель департамента по связям с госорганами «БАТ Россия» Олег Барвин. По его мнению, если у государства стоит задача повысить сборы акцизов электронных систем доставки никотина, то гораздо более актуальным является взимание акциза с безникотиновых жидкостей. В России сейчас такие жидкости не являются подакцизными, хотя во всем мире они облагаются налогом. При этом Барвин подчеркивает, что сами устройства доставки никотина и нагревания табака нигде в Европе не облагаются акцизом. В странах ЕС, наоборот, власти поощряют переход курильщиков с традиционных сигарет на ЭСДН путем облегченного налогообложения, уточнил со своей стороны Украинский.

По словам директора по работе с госорганами «JTI Россия» Василия Груздева, логика действующего Налогового кодекса состоит в том, чтобы облагать акцизом только «расходную часть» для устройств. Без табака или жидкости сами многоразовые устройства – это не более чем электрические приборы, которые не должны подпадать под налог, пояснил он.

«Существует представление о том, что большинство любителей электронных сигарет со временем переходят на традиционные или начинают совмещать: судя по всему, это один из аргументов, стоящих за данным решением», – полагает директор по вопросам налогообложения и международной торговли PMI в России Александр Коваленко. По его словам, отнесение устройств к подакцизной продукции грозит ростом цен, в результате чего потребители будут возвращаться к более дешевым и вредным традиционным сигаретам.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 13.09.19

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