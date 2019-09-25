Выпуску бензина и керосина в России грозит остановка: подводит «Дружба»

«Роснефть» предупредила об опасности аварий на установках по выпуску бензина и керосина. Как заявил глава компании Игорь Сечин, это связано поставками на нефтезаводы загрязненной нефти с высоким содержанием хлорорганики.

Как пишет «Коммерсантъ», в начале сентября Сечин направил письмо министру энергетики РФ Александру Новаку, в котором потребовал запретить «Транснефти» подмешивать загрязненную хлорорганикой (ХОС) нефть в чистое сырье. По его словам, происходит несогласованное с грузоотправителями смешение чистых потоков с загрязненной смесью нефти из нефтепровода «Дружба», в которой в конце апреля потребители обнаружили многократное превышение хлорорганики.

Как считает Сечин, «Транснефть» перенаправила загрязненную нефть на хранение на территорию России и планировала впоследствии подмешивать ее к чистому сырью в пределах допустимых значений – сейчас это 6 ppm.

Глава «Роснефти» пояснил, что технологические установки на современных российских НПЗ были спроектированы, исходя из среднестатистического содержания хлорорганических соединений не выше 1 ppm. «Превышение этого уровня влечет риски нарушения требований лицензиаров процессов и создает угрозу целостности технологического оборудования», – подчеркнул Сечин.

В результате, как заявляет глава «Роснефти», коррозийный износ оборудования может вывести его из строя и привести к аварийной остановке установок по выпуску бензина и керосина. В связи с этим нефтяная компания «вынуждена обратиться в компетентные ведомства и органы для защиты интересов акционеров».

По данным источников «Ъ», письма в течение последних месяцев «Роснефть» направляла обращения президенту РФ Владимиру Путину, глава правительства РФ Дмитрию Медведеву и вице-премьеру Дмитрию Козаку.

В то же время, по оценкам экспертов, что чем дольше развивается конфликтная ситуация, тем сильнее это сказывается на репутации России и «Транснефти» как поставщика нефти на экспорт.

Напомним, проблема с качеством нефти, поступающей из России в Белоруссию по трубопроводу «Дружба», возникла в середине апреля. «Транснефть» признала повышенное содержание в сырье хлоридов и заявила о принятии мер для скорейшего решения проблемы. 25 апреля Польша прекратила транзит российской нефти из-за ее «неудовлетворительного качества».

Трубопровод «Дружба» – система магистральных нефтепроводов, построенная в 1960 годы. Маршрут проходит от Самары до Брянска затем до Мозыря, после чего разветвляется на 2 участка: северный – по территории Белоруссии, Польши, Германии, Латвии и Литвы; и южный – по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 25.09.19

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