«Проводим фестивали…» Патрушев рассказал о поддержке сельского хозяйства

Сегодня министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев пригласил депутатов Госдумы на сельскохозяйственную ярмарку, которая пройдет на Красной площади в Москве. По его словам, именно при помощи фестивалей Минсельхоз продвигает российского производителя.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ходе правительственного часа в Госдуме с вопросом о помощи российским агропредприятиям к Патрушеву обратился депутат от ЛДПР Алексей Диденко. Он напомнил об интервенции крупных торговых сетей в регионы, из-за которой закрываются мелкие местные магазины и сельхозкооперативы, а региональные производители не могут сбыть свою продукцию. «Какие меры в этой связи предпринимает Минсельхоз для ограничения импорта продовольствия, и какие меры предпринимаются, чтобы стимулировать продажи продукции отечественных производителей?» – поинтересовался Диденко.

В ответ Патрушев напомнил о сокращении импорта сыров и свинины – что, по его словам, стимулирует отечественных товаропроизводителей. «Все больше нашей качественной продукции оказывается на прилавках», – заявил он.

«Как мы продвигаем российских производителей – проводятся фестивали регулярно с участием Минсельхоза, – рассказал министр о способах поддержки селян. – Также было нами получено поручение президента по разработке региональных брендов, к которому мы активно подключились, прорабатываем эту тему. И в ближайшее время в Москве будет организована выставка, которая будет представлять региональные бренды. [Там будет] огромное количество продукции, приглашаю вас, очень качественная продукция будет, я надеюсь, что выставка удастся».

Фестиваль «Золотая осень», который традиционно проводится в Москве в сентябре, пройдет на 1,5 тысячи площадок, главная из них будет организована на Красной площади.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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