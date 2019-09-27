«300-400 тысяч на одного пациента»: сорванные поставки препаратов для больных ВИЧ дорого обойдутся бюджету

У специалистов нет данных о количестве больных ВИЧ в России, которые остались без необходимых препаратов из-за срыва госзакупок в этом году. «Такой статистики нет», – сообщила специалист по мониторингу и адвокации «Коалиции по готовности к лечению» Наталья Егорова, отвечая на вопрос корреспондента РИА «Новый День» на пресс-конференции, посвященной лекарственному обеспечению больных ВИЧ. «Это надо считать по регионам», – пояснил глава научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский.

Егорова отметила, что, с 1 января по 25 сентября на сайт движения «Пациентский контроль» поступило более 300 сообщений из 43 регионов РФ, 8 учреждений ФСИН и нескольких ФМБА.

«Самая напряженная ситуация была с ламивудином. Это был Краснодарский край, Тульская область, там вообще не было ламивудина. Но регионы сами, хоть и не сразу, но справились. Плюс состоялась закупка Минздрава и какой-то объем был поставлен, – рассказала она. – Тех или иных препаратов в регионах не хватает именно из-за поставок. Из-за того, что не успевают, не справляются поставщики».

При этом Егорова подчеркнула, эти сообщения дают информацию о незначительной доле реальных перебоев с препаратами для больных ВИЧ. «Про некоторые регионы мы, наверное, даже вообще не узнаем, есть ли там перебои. Такую статистику никто не ведет», – уточнила она.

Нерадивых поставщиков штрафуют, однако очевидно, «это недостаточно суровая мера», считает Егорова. «Нужно как-то [решать проблему] с поставщикам. Один поставщик в прошлом году был даже внесен в реестр недобросовестных после того, как сорвал аукцион и поставку. Но у нас можно перерегистрироваться, создать нового поставщика и снова выходить на эти же аукционы только под другим именем», – сказала она.

Перерывы в программах приема препаратов больных ВИЧ приводят к серьезным последствиям. В частности, как пояснил глава научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский, если пациент продолжает принимать два других препарата при отсутствии противовирусного Ламивудина, вирус вырабатывает устойчивость к этим средствам. И если простая программа лечения одного больного ВИЧ обходится в 13-14 тысяч рублей, то схема второго ряда обойдется в 150 тысяч рублей, а резервная схема будет стоить уже 300-400 тысяч. «Эта нагрузка ложится на бюджет», – напомнила Егорова.

Проблемы с поставками препаратов для больных ВИЧ в этом году возникли из-за срыва аукционов, объявленных минздравом. На первые торги не заявился ни один поставщик.

В целом сейчас в России на диспансерном учете состоят более 740 тысяч больных ВИЧ. Из них терапию получают более 472 тысяч, сообщила директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава России Елена Максимкина.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 27.09.19

«Предложения Памфиловой учтем»: Кремль еще не решил, нужна ли реформа законодательства о выборах. / Ставки повышаются: названы 6 губернаторов – главных кандидатов на «вылет». / Комиссия Госдумы о зарубежном вмешательстве вынесла жесткий вердикт по делу Deutsche Welle. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»