«Будьте крайне осторожны»: основной группой ВИЧ-риска в России стали молодые женщины

В России в основную группу риска заражения ВИЧ попали молодые женщины – от 25 до 40 лет. Причиной стал высокий процент мужчин-носителей вируса иммунодефицита. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщил глава научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский, выступая сегодня на пресс-конференции в Москве.

«Группой риска сейчас стали молодые женщины 25-40 лет. Это женщины сексуально активные, а сейчас инфицировано 3-4% мужчин в возрасте 30-40 лет, – пояснил он. – Очень большой риск заразиться половым путем. Будьте крайне осторожны».

Последние данные статистики говорят, что уже около двух лет основным путем передачи ВИЧ-инфекции являются гетеросексуальные половые связи. «Вирус переходит в ту группу населения, которая не принадлежит к традиционным группам риска», – подчеркнул Покровский.

Глава центра по борьбе со СПИДом напомнил, что в России эпидемия ВИЧ началась в конце 90-х – начале 2000 годов, и связана она была с распространением наркомании. «Тогда у нас была запущенная ситуация с наркотиками, число наркопотребителей резко выросло, и вирус, попав в эту популяцию, через шприцы очень быстро распространился, – обратил внимание он. – Если мы возьмем тех, кто сейчас живет с ВИЧ, то примерно 60-65% заразились через иглу. Но последнее время ситуация изменилась. Те же наркопотребители – может, они только один раз укололись, и не являются наркоманами – продолжают жить половой жизнью, и от них люди стали заражаться половым путем. Но эпидемия среди наркопотребителей продолжается, и даже несколько усиливается эпидемия среди мужчин, которые имеют секс с мужчинами, то есть гомосексуалистами. Она тоже не прекращается, к сожалению».

По словам специалиста, фактически в России эпидемия ВИЧ носит «тройной характер», что отличается от ситуации в Европе и США. «В Европе в основном гомосексуальный путь передачи, – пояснил Покровский. – В развивающихся странах, в Африке – в основном, гетеросексуальный путь передачи. А наркотический в основном был в Европе и США, но он сейчас сильно задавлен с помощью мероприятий, связанных с профилактикой в среде наркопотребителей, раздачей шприцев, заместительной терапии. Он там снизился до 5-7%. У нас, конечно, эпидемиологическая ситуация крайне неблагополучная, во все три стороны вирус распространяется».

В целом в России сейчас проживает около одного миллиона ВИЧ-инфицированных граждан. При этом в прошлом году, как отметил Покровский, по данным Минздрава, ВИЧ получили еще 80 тысяч человек, а Роспотребнадзор говорит о 100 тысячах новых случаев. В этом году, прогнозирует глава центра по профилактике и борьбе со СПИДом, число ВИЧ-инфицированных увеличится также на 80-90 тысяч человек.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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