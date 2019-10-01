В подмосковной больнице после операции умер 10-летний мальчик

Росздравнадзор начал проверку в подмосковной больнице, где в конце сентября после операции умер ребенок. Мальчику сделали операцию по удалению аппендицита, после чего он скончался в ночь на 27 сентября.

Проверку по факту смерти пациента специалисты Росздравнадзора проводят в ГБУЗ МО «Балашихинская ЦРБ». 27 сентября там умер 10-летний мальчик, которому накануне вечером удалили аппендицит.

Ранее СМИ сообщали, что после операции мальчика перевели в палату, рядом с ним была мама. Примерно в 4 часа утра ребенок пожаловался ей, что у него замерзли ноги, и попросил ее принести воды. Мама надела на сына носки, после чего оба заснули. Когда женщина проснулась в 5:30, ребенок был уже мертв.

Как пишет News-r.ru, в Балашихинской областной больнице официальной причиной смерти назвали синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови.

Между тем, мама мальчика считает, что проблема могла быть в неудачной операции и открывшемся после нее внутреннем кровотечении. По информации СМИ, ситуацией уже заинтересовались следователи СКР.

Согласно данным из открытых источников, главным врачом ГБУЗ МО «Балашихинская ЦРБ» является Михаил Антипов, медучреждение находится в ведении министерства здравоохранения Московской области. В январе Росздравнадзор уже уличал Балашихинскую больницу в несоблюдении закона, а Роспотребнадзора в прошлом году и вовсе обнаружил там целый букет нарушений – от отсутствия учета больных с ВИЧ до странных махинаций с записями о наличии и расходовании вакцин.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 01.10.19

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