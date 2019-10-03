«Нашли на дне колодца»: в Подмосковье проводится проверка по факту смерти двух рабочих

В Подмосковье двое рабочих задохнулись в колодце. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, по данному факту организована доследственная проверка.
По данным ведомства, ЧП произошло 1 октября в городском округе Истра на одном из дачных участков в СНТ «Надежда». На дне колодца были обнаружены тела двух мужчин 1994 и 1986 годов рождения. Признаков убийства, а также падения с высоты не обнаружено. По предварительным данным, во время работ по углублению колодца мужчины из-за недостаточности кислорода не смогли выбраться на поверхность и скончались на дне.
В настоящий момент проведены опросы, назначены судебно-медицинские экспертизы. Предполагается, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Москва, служба информации РИА «Новый День»
Москва. Другие новости 03.10.19
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