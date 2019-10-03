Поссорились: 15-летний подросток признался в убийстве школьницы

В Подмосковье 15-летний подросток задержан по подозрению в убийстве школьницы. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

По данным ведомства, 2 октября в Балашихе в одном из заброшенных зданий было обнаружено тело школьницы с травмой головы. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

По подозрению в совершении преступления задержан подросток, который учился с погибшей в параллельном классе. В СКР уточнили, что на допросе он признался, что совершил убийство в ходе конфликта и раскаялся в содеянном.

В настоящий момент проведен осмотр места происшествия, допрошен ряд лиц, назначено проведение нескольких судебных экспертиз. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать перед судом об заключении его под стражу.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 03.10.19

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