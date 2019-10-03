Системные «дыры»: Счетная палата определила, почему в России не могут победить долгострои

В России не сокращается количество долгостроев в результате системных недостатков в работе правительства РФ и региональных чиновников. К такому выводу, как передает корреспондент РИА «Новый День», пришли аудиторы Счетной палаты, которые проверили ситуацию с регионах с объектами незавершенного строительства. Речь идет, в том числе, о «дырах» в федеральном законодательстве.

Аудиторы Счетной палаты РФ обратили внимание, что объем финансовых вложений в объекты незавершенного строительства на 1 января этого года оценивался в 5 трлн 263,4 млрд рублей, а количество таких объектов составляло 71,3 тысячи. Число федеральных и региональных долгостроев, строительство которых ведется больше 5 лет, а также законсервированных и брошенных объектов, составило 9 тысяч. Затраты на них оцениваются в 1 трлн 472,2 млрд рублей. Кроме того, больше 20 лет в стране строят 71 объект – а это еще 7,5 млрд рублей.

Одной из основных причин такого положения дел аудиторы Счетной палаты назвали недостатки в системе госуправления, исправить которые можно путем внесения поправок в федеральное законодательство. Кроме того, оказалось, что инвентаризация бюджетных объектов незавершенного строительства до сих пор полностью не проведена, а единый ресурс с информацией о них не создан.

Счетная палата направила информацию о результатах проверки в правительство РФ, предложив меры по сокращению таких объектов в стране – в частности, аудиторы разработали новую схему управления ситуацией с долгостроями. Ответственным за ее нормативно-правовое регулирование предложено сделать Минэкономразвития (МЭР), которое должно будет контролировать работу в этой сфере всех федеральных и региональных чиновников. Мониторинг положения дел с долгостроями также может быть возложен на МЭР. В сообщении Счетной палаты говорится, что премьер-министр Дмитрий Медведев по итогам беседы с главой контрольно-надзорного ведомства Алексеем Кудриным уже дал соответствующие поручения.

Следующую проверку состояния объектов незавершенного строительства Счетная палата намерена провести в 2020 году.

Напомним, провести инвентаризацию объектов незавершенного строительства, при работе над которыми были использованы бюджетные средства, по итогам Госсовета в мае 2017 года предложил президент РФ Владимир Путин.

В январе 2019 года в ходе правительственного часа в Государственной думе глава Минстроя Владимир Якушев заявил, что инвентаризацией таких объектов в стране занимается Минэкономразвития – при этом, по его данным, информацию в МЭР уже передали все ведомства, которые имели отношение к такому строительству. Якушев предположил, что минэкономразвития ближайшее время представит реестр таких объектов для общего доступа.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 03.10.19

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