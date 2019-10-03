Подростковые разборки в московской школе: возбуждено уголовное дело

Следственный комитет по результатам проверки обстоятельств избиения подростка в Москве возбудил уголовное дело о побоях (ч. 1 ст. 116 УК РФ). Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного главка ведомства.

По данным следствия, не позднее 02 октября группа подростков, находясь в одной из столичных школ на Ленинском проспекте, применила к сверстнику физическую силу, причинив последнему глубокие нравственные страдания.

В настоящее время следователи проводят комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего, в том числе планируются допросы сотрудников образовательного учреждения.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 03.10.19

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