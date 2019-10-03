Без газа и воды, зато с клопами и пьяными мигрантами: мэрия Москвы превратила в ад жизнь реновационных «отказников»

Скандалы с реновацией в Москве дошли до судов: горожан, которые отказываются покидать свои квартиры, теперь принудительно переселяют в новое жилье. Юристы отмечают нарушение гарантированного Конституцией права собственности, а сами «отказники» живут в ужасных условиях – зачастую без газа и воды, в окружении самовольно заселивших дом мигрантов и бомжей, пишет «Русская служба «Би-Би-Си».

Издание напоминает, что при старте программы реновации мэр Москвы Сергей Собянин обещал максимально учитывать мнения жителей столицы, обеспечивая при этом горожанам комфортное равнозначное новое жилье. В реальности же собственников столичных квартир выселяют в дома, построенные совсем не по программе реновации, а приспособленные под нее – и это оказалось существенным минусом, поскольку ни планировки квартир, ни площадь, ни ремонт жильцов пятиэтажных «хрущевок» не устраивают. Вместо выполнения обещаний Собянина, его подчиненные стали принудительно, через суд выселять «отказников» из квартир.

Как отмечается в публикации, одна из жительниц пятиэтажки в районе Филевского парка отказалась переезжать в новостройку, поскольку ее не устраивает ни планировка новой квартиры, ни качество ремонта, ни двор. Оказалось, что в новой квартире крошечная прихожая, очень узкий коридор, очень плохая вытяжка и неаккуратно сделанные технические шкафы с электрощитами. Двор же, который на макете утопает в зелени, на самом деле оказался огромной заасфальтированной парковкой. Женщину, работающую в одном из федеральных министерств, поддержали коллеги – они обратились в мэрию с просьбой предоставить ей другую квартиру. Однако никаких вариантов ей никто так и не предложил.

Жители ее пятиэтажки получили ордера на новое жилье в конце 2018 года, к этому времени практически все ее соседи смирились и переехали. В итоге в мае одних из них едва не накрыло пластами штукатурки, которая рухнула с потолка в новостройке.

В пятиэтажке тем временем отключили газ, предложив самым упорным отказникам перейти на электроплиты. Потом из подъезда исчезли почтовые ящики, а выселенные квартиры заняли сквоттеры из числа мигрантов. После этого в дом стали регулярно заходить рабочие, снимавшие трубы, ванны и двери. В августе ночью из перерезанной трубы забил фонтан, и женщину едва не затопило – при этом, по ее словам, все оперативные службы отказались выезжать на аварию, а телефон «Жилищника» уже был отключен. В итоге в доме перекрыли холодную воду, и женщина больше не могла пользоваться стиральной машиной и унитазом. Ей пришлось съехать к друзьям, поскольку жить в этой квартире стало небезопасно.

В августе департамент городского имущества Москвы подал на нее суд, пишет «Русская служба Би-Би-Си», но ответчица об этом узнала только к третьему заседанию – потому что почтового ящика у нее уже не было, и почту ей не носили. Несколько раз она обнаруживала, что дверь в ее квартиру пытались вскрыть, поэтому вывезла основные вещи – а через несколько дней, приехав к квартире, она увидела, что входной двери уже вовсе нет, а вместе с ней украдены батареи и ванна. В полиции заявление приняли, но в сентябре закрыли дело, заявив, что вещи Ирины вынесли бомжи. Суд женщина проиграла, но готовит апелляцию и хочет дойти до ЕСПЧ.

В префектуре Западного округа Москвы изданию заявили, что в новостройках уже сделали ремонт, и они соответствуют нормам – а в отселяемых домах якобы все жалобы отрабатываются в установленном порядке.

Схожие истории случаются и в других районах Москвы с жильцами домов, попавших в программу реновации, отмечает «Русская служба «Би-Би-Си». В частности, сообщается, что мэрия принудительно выселяет жильцов домов на улицах Введенского и Удальцова, где собственники отказались переезжать в новостройку вблизи станции метро «Беляево», из-за планировки квартир. Из трехкомнатной «хрущевки» их выселяют в квартиру, которая представляет собой две объединенные однокомнатные. Площадь маленькой комнаты, образованной из кухни, меньше 8 кв метров – и в ней, по мнению москвичей, может жить только собака. Кроме того, в новой квартире вообще не работает вентиляция, окна не закрываются из-за брака, а после потопа на полу покоробился ламинат. Ремонт в квартире власти сделали, но ламинат почему-то заменили только частями, и его плитки стали качаться, следу протечек остались на потолке, запорная арматура окна по прежнему плохо работает, а вытяжка оказалась не подведена к решетке вентиляции в ванной. Переезжать семья в итоге отказалась.

Между тем, в старой квартире жить стало невыносимо: из пустых квартир соседей, где демонтированы окна и двери, стало тянуть холодом, часть помещений заселили мигранты, которые стали напиваться и буянить, от них по вентиляции поползли полчища клопов и тараканов. На отказников Департамент городского имущества также подал в суд, процессы еще окончены. В районе Коньково жильцы пятиэтажек также отказались переезжать в новостройку у метро Беляево, и пока без судебных исков остаются только владельцы однокомнатных квартир. Оказалось, что современные и просторные комфортные квартиры в новом доме меньше «хрущевок», а на компенсацию собственники не согласны. В районе Коньково в такую же ситуацию попал Андрей Любимов, один из рьяных сторонников программы реновации, который активно выступал за нее в соцсетях. Однако он по-прежнему поддерживает программу, отмечая, что она дискредитируется подобными случаями.

В комитете госстройнадзора Москвы заявили, что новостройки, в которые переселяют москвичей, соответствуют требованиям регламентов и проектной документации. Недоделки же, по словам чиновников, устраняют в максимально короткие сроки. При этом, как отмечает издание, похоже, что власти столицы решили принудительно переселять горожан и из однокомнатных квартир в меньшие по площади в новостройке – поскольку уже заявили, что «максимальная величина компенсации за предоставление квартиры составляет порядка 800 тысяч рублей, средняя – 475 тысяч рублей».

Юристы, опрошенные «Русской службой Би-Би-Си» отмечают, что департамент рано или поздно подает в суд на всех отказников, и схема таких исков одинакова: чиновники просят суд лишить москвича права собственности на его старую квартиру, признав за ним такое же право на новую. Старую при этом департамент просит передать ему. Кроме того, истцы просят суд лишить ответчиков регистрации по прежнему месту жительства, а затем – вселить и зарегистрировать их по новому месту.

«Право частной собственности гарантировано Конституцией. Никто не может просто так лишить человека права собственности и требовать прекращения его в судебном порядке», – возмущается юрист одного из отказников Вероника Величко. Однако власти столицы, похоже, отступать не собираются.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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