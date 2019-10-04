В России исчезает средний класс: добивают пенсия и дети

В России постепенно уничтожается средний класс. Доходы этой экономически и политически важной категории граждан падают уже пять лет подряд, при этом рождение ребенка или выход на пенсию – «выбивает» человека из «золотой середины». Такие выводы представлены в докладе «Российский средний класс в фокусе разных теоретических подходов: границы, состав и специфика».

По словам автора доклада – профессора НИУ ВШЭ Наталии Тихоновой, состояние российского среднего класса в ближайшие годы будет определять политическое и экономическое развитие страны. «Ситуация со средним классом особенно в период предстоящего электорального цикла, когда будут выборы в Госдуму, а потом и президентские выборы, будет во многом определять вектор развития страны и коридор возможностей ее развития – и не только в политической области, но и в экономический области», – цитирует ее слова РБК.

В то же время, по ее оценке, ситуация складывается не лучшим образом. Тихонова пояснила, что к среднему классу в современной России принято относить 38,2% населения, в то время как абсолютно всем характеристикам среднего класса соответствуют только 10,3 млн граждан, то есть 7%. Средние доходы в домохозяйствах, входящих в ядро среднего класса, составляют 47 тысяч рублей, отмечается в докладе.

Наравне с этим профессор обратила внимание, что реальные доходы представителей этой категории сокращаются с 2014 года – в 50,6% зарплата с учетом ее реальной покупательной способности снижается в течение последних пяти лет. Доля, приходящаяся на группы населения со средним доходом, сократилась с 18,8% от совокупных денежных доходов в 1990 году до 15,1% в 2018 году.

В этой связи Тихонова подчеркнула, что наличие детей играет решающую роль для попадания в состав среднего класса – шансы войти в ядро при наличии одного несовершеннолетнего ребенка падает в полтора раза, если же детей два и более – в четыре раза. «Это говорит о том, что зарплаты представителей среднего класса не предусматривают даже простого демографического воспроизводства, выбрасывая при рождении ребенка на его периферию или за пределы», – пояснила профессор. По ее словам, еще один демографический риск – это выход на пенсию, когда представители среднего класса теряют в доходах после завершения трудовой деятельности.

Тихонова также отметила, что неустойчивое положение среднего класса усугубляет тяжелая ситуация на рынке труда, при которой темпы роста числа граждан с высшим образованием опережают динамику появления новых рабочих мест для них.

Доля россиян, имеющих высшее образование, резко возросла среди безработных – более чем в полтора раза – с 13,3% в 2000 году до 20,6% в 2017 году. Как следствие, многие россияне с высшим образованием работают не по специальности, качество рабочих мест для представителей среднего класса ухудшается, а их социальная незащищенность растет.

Кроме этого, как отметила эксперт, 54,4% представителей среднего класса живут в городах с численностью населения от 100 тысяч человек, а каждый десятый – в Москве. Такая неравномерность также негативно сказывается на общей тенденции.

Как сообщал «Новый День», реальные располагаемые доходы населения падают шестой год подряд. По данным Росстата, по итогам первого полугодия они снизились на 1,3% в годовом выражении. При этом ряд независимых экспертов считают, что правительство РФ своими же действиями провоцирует кризисную ситуацию в стране.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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