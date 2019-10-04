«Вы провоцируете социальное напряжение!» Мэрия Москвы инициировала манипулятивный опрос о реновации

Москвичи возмущены новым опросом о реновации, который столичная мэрия запустила на портале «Активный гражданин». Горожане отмечают, что власти вообще не предусмотрели вариантов ответов для противников реновации – таким образом любой результат послужит для пиара программы.

В опросе горожанам предложено ответить на четыре вопроса: «Считаете ли вы срок реализации программы реновации оптимальным?», «Рассматриваете ли вы или ваши родственники возможность приобретения квартиры в квартале реновации?», «Как, на ваш взгляд, повлияет программа реновации на комфорт проживания в вашем районе?» и «Проживаете ли вы в доме, включенном в программу реновации?». К 13 часам пятницы, 4 октября, по данным портала «Активный гражданин», проголосовало более 25 тысяч пользователей. Причем, как выяснилось, принять участие в опросе может даже не житель Москвы, что вообще ставит под сомнение адекватность результатов голосования.

Московская активистка Кэри Гуггенбергер, комментируя опрос, на своей странице в «Фейсбуке» отметила, что такое исследование является обманом. «Почему вы обманом делаете опрос, он не релевантный! Почему нельзя высказать свое мнение тем, кто ПОСТРАДАЕТ от реновации? Почему вы их специально затыкаете? Почему вместо сбора актуальной информации вы провоцируете социальное напряжение, плевав на мнение москвичей, которые думают иначе?» – подчеркнула она.

Действительно, в вопросе о влиянии «программы реновации на комфорт проживания в вашем районе» нет варианта ответа, предполагающего ухудшение условий жизни. Выбрать можно три из семи предложенных: стоимость моей квартиры станет выше, район станет более красивым и благоустроенным, обновится социальная инфраструктура, появится больше рабочих мест в шаговой доступности, снизится уровень преступности и повысится безопасность проживания. Кроме того, можно ответить «ничего не изменится» или «затрудняюсь ответить». К 13 часам 4 октября лидирует ответ «район станет более красивым и благоустроенным».

В соцсетях москвичи упрекают авторов опроса в том, что они не предусмотрели ответы для противников программы реновации. «Ни одного варианта ответа, который может свидетельствовать об отрицательном отношении. «Фиктивный гражданин», в общем», – определил Константин Г. «Шикарные варианты ответов, – иронизирует Инна К.– «Повысится стоимость жилья». Почему не в форме вопроса с вариантами ответов да/нет. А уж про снижение преступности вообще за гранью, каким образом определили, что 5-этажная застройка самая криминогенная?». «Опрос: вы ведь не против реновации? Варианты: 1) нет, я не против, 2) да, я не против», – подхватила Катерина С.

«Типичный пример манипуляции при составлении опросника. Эту тему надо раскрутить в соцсетях как классический пример непрофессионализма и неэтичности. Это называется формирующий опрос», – считает Евгения Т.

Горожане считают, что опрос стал бы объективным, если бы в него включили варианты ответов о том, что в районе увеличится плотность населения, повысится нагрузка на социальную сферу (школы, детсады и поликлиники), ухудшится криминогенная обстановка, возникнут транспортные заторы, и проблемы с парковками, обострится вопрос с недостатком рабочих мест, ухудшится экологическая ситуация. «Хотелось бы, что бы это было исправлено, голосование только тогда будет честным!» – призвала Ирина З.

Автор поста в «Фейсбуке» Кэри Гуггенбергер отметила в комментариях официальные аккаунты «Активного гражданина», департамента градостроительной политики Москвы, Москомархитектуры, рабочей группы Госдумы по реновации, вице-спикера нижней палаты российского парламента Петра Толстого и команды спикера Мосгордумы Алексея Шапошникова. За четыре часа ни один из них не ответил.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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