«За что депутаты получили по 600 тысяч рублей?» Обновленная Мосгордума начала «работу» со странностей

Новоизбранная Мосгордума (МГД) не работает – не обновляется информация на сайте, интернет-приемная отключена, а депутаты «на зарплате» отсутствуют в Москве. Об этом заявила депутат столичного парламента от КПРФ Елена Шувалова. Соответствующие запросы она направила спикеру МГД Алексею Шапошникову и опубликовала в соцсетях.

«Прошёл почти месяц, как новая Мосгордума приступила к своим обязанностям, – обратила внимание в «Фейсбуке» Шувалова. – Но москвичи совершенно справедливо говорят: «Депутаты, АУ!». Не работает интернет-приёмная, на сайте Мосгордумы раздел «рабочая неделя» заканчивается 20 сентября. За что же половина работающих на постоянной основе депутатов получила за месяц по 600 тысяч рублей?»

Депутат отметила, что проблем в Москве в сентябре меньше не стало, и горожане идут на личный прием нескончаемым потоком. В запросе на имя спикера Мосгордумы Шувалова, в частности, поинтересовалась, на каком основании получающие по 600 тысяч рублей в месяц депутаты не работают в думе с 19 сентября – при этом, по ее информации, «некоторых из них нет даже в Москве, а некоторых – и в России».

Корреспондент РИА «Новый День» лично убедился, что направить обращение в Мосгордуму через официальный сайт невозможно: вместо формы для отправки данных там появляется сообщение о том, что «страница находится в стадии разработки». «Обращение можно направить на адрес spravka@duma.mos.ru», – предлагается на портале.

Раздел «Мероприятия в Думе», где размещается рабочий график депутатов, в последний раз обновлялся 18 сентября, при этом план работы опубликован только до 20 сентября. Получается, что с 20 сентября Мосгордума не работает.

В разделе «Повестка дня заседания думы» размещен лишь документ предыдущего заседания, которое состоялось 19 сентября. Никаких данных о дате следующего, которое должно состояться в октябре, на портале столичного парламента нет – так же, как и информации о заседаниях думских комиссий, которые предваряют заседание.

Уточнить дату следующего заседания Мосгордумы не удалось: в пресс-центре по указанному на сайте телефону никто не взял трубку, а в справочной думы корреспонденту РИА «Новый День» сообщили, что дата следующего заседания еще не назначена. «Но собраться должны не позднее, чем через месяц после предыдущего заседания», – уточнили в МГД.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 04.10.19

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