Социальная нестабильность в России будет нарастать: бизнес назвал главные угрозы ближайшего десятилетия

Главными угрозами для российского бизнеса являются межстрановые конфликты, социальная нестабильность и цены на энергоресурсы, считают сами предприниматели. Такие данные, как передает корреспондент РИА «Новый День», содержатся в отчете по региональным рискам для бизнеса, подготовленный Всемирным экономическим форумом (WEF), Евразийским институтом конкурентоспособности (ECI) и консалтинговой компанией Strategy Partners.

Три основных риска для бизнеса в 10-летней перспективе определили сами руководители компаний, работающих в России. В отчете отмечается, что предпринимателей больше всего беспокоят конфликты между странами, в которых принимает участие Россия – в частности, это события на Украине и в Нагорном Карабахе. На втором месте по значимости оказалась глубокая социальная нестабильность внутри России, которая, по мнению представителей бизнес-сообщества, будет только нарастать.

«Респонденты отметили, что их беспокоит высокая степень социальной напряженности, которая начала выливаться в политические демонстрации», – уточняется в докладе.

Третью строчку рейтинга угроз занял «шок цен на энергоносители». «Учитывая экономический спад и зависимость экономики России от цен на энергоносители, это важный тревожный фактор», – отмечают эксперты и подчеркивают, что цены на энергоресурсы влияют и на социальную обстановку в стране.

В числе других угроз ведению бизнеса в России коммерсанты назвали фискальные кризисы, неуправляемую инфляцию, плохо работающие финансовые механизмы, мошенничество и кражу данных, безработицу и государственный коллапс.

Как оказалось, результаты опроса глав компаний в России точно совпали с тройкой ключевых рисков на уровне евразийского макрорегиона в целом. «При этом существенно отличаются от профиля рисков других макрорегионов, в том числе большим весом рисков, связанных с социальными аспектами, – отметил руководитель проекта в РФ, партнер Strategy Partners Алексей Праздничных. – Вопросы социального развития становятся все более актуальными и переходят в зону стратегических рисков для России, и разрыв с развитыми странами остается по-прежнему достаточно большим».

Подобные исследования проводятся ежегодно. Для составления отчета в этом году было использовано более 13 тысяч ответов. Главам компаний предлагался список из 30 глобальных рисков, из которых они должны были выбрать пять, наиболее актуальных для их стран на ближайшие 10 лет.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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