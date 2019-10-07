Крупный пожар в Подмосковье: возбуждено уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело после крупного пожара в Подмосковье, результате которого погибло 5 человек, четверо из которых – дети. Как сообщила пресс-служба регионального главка ведомства, расследование ведется в рамках ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Пресс-служба регионального главка МЧС уточнила, что ЧП произошло около 2:34 в деревне Чисмена Волоколамского городского округа на улице Лазурная, 6. Огонь удалось ликвидировать только к 4:22. Пожар произошел в одной из квартир. В момент возгорания в помещении находилось шесть детей вместе с дедушкой.

В СКР отметили, что мужчина успел вывести на улицу троих детей, остальным выбраться не удалось, при этом огонь перекинулся на другие этажи. В ходе ликвидации ЧП и осмотра места происшествия на лестничной клетке было обнаружено тело женщины и ребёнка, которые задохнулись, выбежав в подъезд.

Всего в результате пожара погибли пять человек, четверо из которых дети. По предварительным данным, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнём.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты, проводится осмотр, по завершению которого будет назначен ряд судебных экспертиз с целью установления причины возгорания.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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