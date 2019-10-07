В Москве готовится «полный разгром» онкологической больницы: горожане отправили письма Путину

Москвичи массово пишут письма президенту РФ Владимиру Путину с просьбой вмешаться в ситуацию с фактической ликвидацией Городской клинической больницы № 40. Почти все отделения медучреждения власти решили перевести с северо-востока города в поселок Коммунарка, который находится в новой Москве. Горожане с возмущением отмечают, что в больницу и сейчас стоят очереди – а после переезда страдающие онкологическими заболеваниями жители Северо-Восточного округе останутся без необходимой медицинской помощи.

Текст письма в адрес главы государства опубликовал в «Фейсбуке» ветеран труда, почетный житель района Останкино Олег Сулакадзе. «Прошу Вас срочно вмешаться в ситуацию, связанную с переездом практически ВСЕХ отделений Городской клинической больницы № 40 г. Москвы (хирургии, невралогии, кардиологии, пять онкологических отделений и целого ряда других) и планами их закрытия на старом месте работы уже к декабрю 2019 года, – говорится в письме. – Переезд планируется совершить в посёлок Коммунарка (ТиНАО) в 40-50 километрах от места жительства основной массы жителей СВАО. Это 80-100 км один визит (!!!!). Эта ситуация бурно обсуждается жителями почти 1.5 миллионного Северо-Восточного округа Москвы, которые в абсолютной своей массе, выражают своё несогласие и возмущение».

Москвич отмечает, что сейчас ГКБ №40 включает в себя пять стационарных онкологических отделений, общую и абдоминальную хирургию, терапию, неврологию, кардиологию, гематологию, отделение интенсивной терапии, гинекологии, паллиатив и роддом. В частности, здесь разрешают роды женщин с онкологическими заболеваниями. После переезда, по информации жителей СВАО, в зданиях на улице Касаткина останутся только амбулаторная онкология, станция переливания крови и клинико-диагностический центр.

Пол словам автора обращения, уже сейчас в больницу №40 стоят очереди, медучреждение исключительно востребовано жителями северо-востока столицы. В этой связи, пишет Сулакадзе, «вызывает полное недоумение, почему открытие нового, современного медицинского центра в ТиНАО(!) не приводит к увеличению больниц в городе, а приводит к полному разгрому успешно функционирующего (...) медицинского учреждения на другом конце огромного города». Все это, подчеркивает он, идет вразрез с госпрограммами в области здравоохранения.

«У меня есть только одно разумное объяснение этой абсурдной ситуации – чиновникам Горздрава оказалось много легче освоить деньги на строительство, чем обеспокоиться насыщением больницы кадрами, – говорится в письме Сулакадзе. – Мы не хотим быть заложниками их просчётов. Прошу Вас предпринять меры для отказа от планов ликвидации ГКБ № 40 в СВАО на ул. Касаткина, которая обслуживает не только 1,5 миллионов жителей СВАО, но и других, ближайших округов».

Пользователи «Фейсбука» в комментариях отмечают, что также отправили письма президенту с просьбой вмешаться в ситуацию с ГКБ №40.

Ранее в соцсетях волной прошли однотипные публикации о том, что значительная часть пациентов больницы №40 – «жители южных административных округов (ЮАО, ЮЗАО, ЮВАО, ТиНАО)», при этом «практически все стационары с онкологическим профилем сконцентрированы на севере столицы, а на юге они вовсе отсутствуют». Кроме того, развитие самой больницы №40 невозможно, поскольку ее площади не позволяют установить новейшее оборудование, здания построены больше полвека назад и его инженерные системы уже изношены. «А значит, больница в текущих условиях никогда не смогла бы отвечать современным требованиям для того, чтобы обеспечить лечение на самом высоком уровне», – говорится в публикациях.

Подобные обращения появились в различных группах в «Фейсбуке» 30 июля – ровно на сутки раньше, чем точно такой же текст на своей странице опубликовал столичный департамент здравоохранения.

26 сентября в аккаунте администрации поселения Сосенского (Новая Москва) появилось объявление о наборе на работу врачей в многопрофильный центр «Новомосковский». «Набор сотрудников объявила городская клиническая больница №40, в состав которой войдет новый больничный комплекс», – говорится в сообщении.

Редакция РИА «Новый День» направила запрос в департамент здравоохранения города Москвы с просьбой прояснить ситуацию с переездом отделения ГКБ №40.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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