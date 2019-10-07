Вмешательство в частную жизнь: москвичка подала в суд на мэрию за камеры с распознаванием лиц

В Савеловский суд Москвы направлен иск против столичной мэрии с требованием признать незаконным использование технологии распознавания лиц в городской системе видеонаблюдения. Как сообщил «Ведомостям» юрист «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян, соответствующие заявление 2 октября подала москвичка Алена Попова.

Издание отмечает, что Тверской суд Москвы привлек Попову к административной ответственности и оштрафовал на 20 тысяч рублей за одиночный пикет около здания Госдумы в апреле 2018 года. При этом в ходе рассмотрения дела суд опирался на записи с камер видеонаблюдения, на которых зафиксировано увеличение изображения в 32 раза с фиксацией на лице заявительницы.

По словам адвоката, по закону о персональных данных сведения, характеризующие физиологические и биологические особенности человека отнесены к биометрическим персональным данным, их можно обрабатывать только при наличии согласия в письменной форме – кроме случаев, описанных в законах об обороне, безопасности и противодействии терроризму. По версии истца, мэрия нарушила закон о персональных данных, а также право на частную жизнь – ст. 23 и 24 Конституции России.

По словам адвоката Международной «Агоры» Станислава Селезнева, основная проблема заключается в расплывчатости формулировок в законе о персональных данных, поэтому приходится обращаться к более общим нормам, в том числе к Конституции. При этом он отметил, что Основной закон, с одной стороны, защищает право на неприкосновенность частной жизни, а с другой – закрепляет за обязанностью государства защищать права и свободы граждан и охранять права потерпевших от преступлений.

В результате, встает вопрос доктринального характера: либо мы живем в патерналистском государстве, которое берет на себя решение всех вопросов и все решает за нас, либо в государстве, которое доверяет своим гражданам и декларирует право на неприкосновенность частной жизни, считает Селезнев.

По словам адвоката истца, система видеонаблюдения – только один из примеров того, что российские власти двигаются в направлении серьезного ограничения прав на уважение частной жизни и тайну переписки. Он отметил, что уже фактически введена система постоянного прямого контроля телефонных переговоров на все Интернет-коммуникации. Если добавится видеослежка, власть получит тотальный контроль за социальной реальностью и технология распознавания лиц сделает людей еще менее свободными, подчеркнул Дарбинян.

Напомним, осенью 2017 года мэрия Москвы сообщила, что в городе заработала система массового распознавания лиц. Тогда к ней было подключено более 3000 видеокамер. На сайте мэра Москвы сказано, что в 2019 году будет развернута общегородская система распознавания лиц – для розыска преступников, с этой целью обновлено 40% из 162 000 видеокамер. По словам начальника отдела видеонаблюдения департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы Дмитрия Головина, в тестовом режиме система распознавания лиц применялась в Москве во время чемпионата мира по футболу – 2018 и удалось задержать 98 человек, которые числились в базах правоохранительных органов. Летом 2019 года ДИТ заказал за 260 млн рублей у «Ситроникса» («дочки» АФК «Система») техническое решение для видеослежения с распознаванием лиц на массовых мероприятиях и юридическое обоснование законности слежки.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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