«Пока мать была в родильном доме…» В Подмосковье пьяный мужчина задавил полуторагодовалую дочь

В Подмосковье 29-летний мужчина во сне задавил свою полуторагодовалую дочь. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

По данным ведомства, ЧП произошло вечером 3 октября в городском округе Жуковский. Полуторагодовалая девочка была под присмотром отца, пока мать находилась в родильном доме. Мужчина позвал в гости компанию знакомых, а после – заснул в сильном алкогольном опьянении. Проснувшись на полу, он обнаружил рядом дочь без признаков жизни. По предварительным данным, смерть ребенка наступила в результате механической асфиксии от сдавливания груди и живота.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Подозреваемый задержан. В ближайшее время следствием будет решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Следователями будут изучены условия, в которых проживала девочка.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 07.10.19

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