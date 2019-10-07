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Понедельник, 7 октября 2019, 16:31 мск

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ЧП в Москве: загорелся пассажирский автобус

В Москве загорелся пассажирский автобус – ЧП произошло внутри Алабяно-Балтийского тоннеля. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного главка МЧС.

По данным ведомства, сообщение об инциденте поступило сегодня в 14:04. Общая площадь возгорания составила около 10 кв метров. Отмечается, что система дымоудаления сработала в штатном режиме и люди покинули тоннель до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Информации о пострадавших не поступало.

ВИДЕО

В ролике, опубликованном в соцсетях видно, что из тоннеля идет большой черный столб дыма. Как уточняет «Рен ТВ», пожар начался в результате ДТП с участием рейсового автобуса.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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