«Московское благоустройство: бессмысленное и беспощадное». Бордюры, которые в этом году удивили жителей столицы

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил об окончании очередного сезона благоустройства Москвы. В этом году в порядок приведено около 4 тысяч объектов, сообщил он на своем сайте. Правда, судя по фотографиям, которые москвичи все лето и осень публиковали в соцсетях, под порядком «благоустроители» часто понимали очень странные вещи.

В Тимирязевском районе, например, по утверждению авторов паблика «Интересная Москва», заасфальтировали дерево на перекрестке. «Московское благоустройство, бессмысленное и беспощадное»,– отмечается в сообщении.

В районе Орехово-Борисово Северное, как пишет пользователь Виталий В, бордюры зачем-то уложили вдоль забора внутри спортивной площадки.

Вместе с тем москвичка Елена Я. показала, как еще можно использовать закупленные мэрией бордюры, если не укладывать их вдоль дорог и тротуаров. По ее словам, такое применение им нашли на улице Первомайской.

«Сегодня в районе метро Первомайская произошло что-то совсем странное: деревья в окружении бордюров! Зачем это понадобилось? Бордюры девать уже некуда? Нужно больше бордюров? Ну помимо всего этого, пока они делали это «ограждение», естественно, подрубили корни деревьев, – говорится в посте в «Фейсбуке». – А это уже серьезно: за время бордюринга уничтожено или серьезно повреждено огромное количество деревьев и газона. Я не питаю иллюзий, что прямо все решится после очередного запроса, но компенсировать повреждённые зелёные насаждения они обязаны». Елена, по ее словам, направила обращение к вице-мэру Москвы Петру Бирюкову, курирующему вопросы благоустройства.

При желании даже с таким простым и скучным материалом, как бордюр, можно устроить веселье. В Останкинском районе, по информации паблика «Интересная Москва», строители именно так и поступили. Бордюры, уложенные «шашечкой», восхитили горожан.

Если очень хочется куда-нибудь втиснуть бордюры, но вдоль дорожек они уже уложены, то не надо стесняться: бордюром можно отделить... газон от газона. Как утверждает Ирина А., такую картину она сфотографировала на Шипиловской улице в районе Каширского шоссе, 62 корпус 2.

Оказывается, что бордюрами можно выкладывать и детские площадки. Правда, теперь игры малышей требуют особого внимания от родителей – потому что запросто можно запнуться.

Кое-где в Москве закупленные за миллиарды бордюры укладывают уже в два ряда. Такая картина, по словам Ольги С., наблюдается на северо-востоке Москвы. «Зато теперь по нему можно спокойно ходить, не боясь подвернуть себе ногу», – нашли плюсы оптимисты. «Ноу хау. Так и до тройного недалеко», – предрек Олег Л. «Много закупили, что ли? Девать некуда?» – возмущаются пользователи.

Тройной бордюр, как заверяет житель столицы Кирилл Б., в Москве уже тоже есть. «Они там совсем уже чокнулись?» – эмоционально поинтересовался он.

«Около домов теперь бордюр кладут 4 раза. Вначале отделяют дорогу от газона, шириной в 30-40 см, потом отделяют газон от тротуара, потом снова тротуар от газона, а потом газон от придомового газона. О, как!» – отметила москвичка Оксана К.

В Гагаринском районе, как утверждает пользователь Татьяна Н., бордюры зачем-то стали устанавливать разными сторонами. «Опа, они бордюры ставят другой стороной .. как с ними связаться? Университетский проспект», – сообщила она в районной группе в соцсетях. Через некоторое время жительница столицы уточнила: «Они мне сегодня сказали, что это так надо – с одной стороны (ближе к центру аллеи) будет нормальный бордюр, а с другой – такой перевернутый и в один уровень с асфальтом... кто нибудь понимает что это?». «Возможно тренд этой осени. Весной сделают наоборот», – предположил Сергей О.

Еще одно изумительное изобретение, которое ввергло в шок столичных автомобилистов – замена нарисованной разделительной полосы на бордюр. Такая история, по словам москвички Ирины Р., произошла на улице Твардовского.

Повсеместная перекладка бордюров спровоцировала москвичей на изобретение новых терминов. «Бордюринг» – уже известный процесс замены «зимних» бордюров на «летние», «демисезонные» и «из новой коллекции». Теперь появился еще и «дыринг», – с сарказмом комментируют москвичи.

Иногда бордюры и асфальт меняют на дорожках, которые были построены ровно год назад. Зачем это понадобилось делать и превращать жизнь людей и бег по полосе препятствий – москвичи не понимают. В паблике «Московский активист» появился видеоролик, автор которого, по его словам, нашел такую дорожку в районе Черемушки.

Бордюр в районе Кунцево был удостоен ролика канала Mash, потому что его, по информации автора поста в «Фейсбуке» Виталия Волевого, зачем-то положили около уже расселенной пятиэтажки, предназначенной под снос.

Москвичи отмечают, что сообщения о подобных креативных идеях «бордюроносцев» почему-то невозможно оставить на портале «Активный гражданин». В этой ситуации жители столицы в шутку уже просят сенаторов США включить в санкционный список оборудование для производства бордюров.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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