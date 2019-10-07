Пенсионный фонд просят спасти от суда «забывчивых» россиян

Пенсионному фонду России (ПФР) предложили избавить от судебного преследования россиян, ухаживающих за инвалидами, и разобраться с «зависающими» на счетах фонда деньгами северян и матерей. Эти вопросы требуют дополнительного внимания, заявила директор департамента Счетной палаты Ольга Самарина в ходе рассмотрения отчета об исполнении бюджете ПФР за 2018 год на заседании бюджетного комитета в Совете Федерации.

Как отметила Самарина, на счетах ПФР находится 58 млн рублей средств материнского капитала, которые ранее были направлены женщинами для формирования накопительной пенсии, а потом отозваны. «Средства ежегодно увеличиваются, – подчеркнула представитель Счетной палаты, отметив, что в 2016 году по этой статье проходило лишь 29 млн рублей. – Отозвав средства, женщины могут вовсе не обращаться за дальнейшим использованием маткапитала. Безусловно, он будет использован при получении накопительной пенсии в дальнейшем. Но эти средства не индексируются, не инвестируются, не могут быть возвращены в федеральный бюджет. По сути, они оседают на счетах ПФР на неопределенный срок».

В Счетной палате предложили ПФР продумать, как следует поступить с этими средствами с учетом интересов граждан.

Вопросы к ПФР у Счетной палаты возникли и в связи с ситуацией с пособиями для россиян, ухаживающих за инвалидами. По закону, эти выплаты прекращаются, когда получающий их гражданин начинает работать – однако об этом он обязан сам уведомить ПФР, хотя вся информация о его трудоустройстве и так поступает в фонд. Однако только в одном регионе в прошлом году было обнаружено 3 тысячи граждан, которые не передали в ПФР эту информацию, а в результате с них по суду взыскали полученную переплату. «Для данной категории граждан расходы, связанные не со своими нарушениями, являются обременительными», – подчеркнула Самарина, напомнив главе ПФР Антону Дроздову, что работодатель и так передает в Фонд информацию о работниках, следовательно, ПФР может самостоятельно устанавливать факт трудоустройства гражданина.

Замечание ПФР заработал и за систему добровольных взносов по обязательному пенсионному страхованию, которая оказалась крайне неудобной для плательщиков: гражданин должен сначала сформировать платежку и получить ее в территориальном органе ПФР, а затем идти с ней банк, чтобы перечислить взносы. Из-за этого, полагают в Счетной палате, из трех тысяч граждан, добровольно вступивших в эту систему, взносы уплатила только половина в размере 82 млн рублей. ПФР стоило бы проработать удобную систему – возможно, аналогичную той, по которой перечисляют налоги самозанятые, полагают аудиторы.

Еще около 2 млрд рублей осталось неиспользовано из-за слишком сложного механизма получения компенсаций гражданам, переезжающим из районов Крайнего севера. Эту систему тоже нужно упрощать, подчеркнула Самарина.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 07.10.19

«Ситуация критическая»: России грозит отлучение от двух Олимпиад из-за допингового скандала. / «Московское благоустройство: бессмысленное и беспощадное». Бордюры, которые в этом году удивили жителей столицы. / Ученые создали убивающие бактерии имплантаты. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»