В защиту Воронцовского парка: москвичи подали заявку на массовый пикет

Москвичи объявили о намерении устроить массовый пикет в защиту Воронцовского парка на юго-западе столицы. Сегодня активисты подали в префектуру уведомление об акции, которую запланировали на 13 октября. «Хотим напомнить всем чиновникам о статье 31 Конституции РФ, которая прямо разрешает гражданам мирно собираться для выражения своего мнения. Если можно без всяких «уведомлений» вырубить в парке деревья, то на защиту парка уведомлений не нужно тем более», – заявили активисты на странице общественного движения в защиту парка в соцсетях.

В уведомлении говорится, что москвичи намерены устроить пикет на площадке перед сценой в Воронцовском парке в знак протеста против использования охраной зоны парка для возведения переходного пункта для ЛЭП. Организаторы подали заявку на максимальное количество участников в 50 человек.

Ранее префектура Юго-Западного округа отказала в проведении митинга против стройки в Воронцовском парке. «Мы подали уведомление 3 октября, нам ответили, что надо было 2-го октября. Префектура в очередной раз доказала, что парк для них это место для зарабатывания денег и создание пиара. Для сохранения парка префектура ничего не делает», – говорится в группе защитников парка в «Фейсбуке».

Для строительства ЛЭП из парка предполагается исключить 1,6 тысячи кв метров территории, где рос фруктовый сад около церкви. С осени 2017 года активисты бьются за отмену проекта, поскольку в существующем виде он не вписывается в существующую историческую структуру памятника садово-парковго искусства конца XVIII – начала XIX века, усадьбы князей Репниных.

«Когда появилась новая информация о том, что перенос переходного пункта невозможен, цель кампании была скорректирована: теперь мы требуем не переноса переходного пункта, а полной реконструкции всей ЛЭП в подземную кабельную линию и создания на высвободившейся от ЛЭП территории (неподалеку от Воронцовского парка) нового городского парка», – говорится в заявлении.

Ранее москвичам удалось остановить проект комплексного благоустройства парка, который предполагал превращение тихой зеленой зоны в шумный сквер аттракционов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 07.10.19

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