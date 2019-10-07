«Высадил на проселочной дороге одну»: в Подмосковье мужчина угнал автомобиль, в котором находилась 3-летняя девочка

В Подмосковье задержан 24-летний мужчина по подозрению в угоне автомобиля, в котором находилась 3-летняя девочка. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

По данным полиции, ЧП произошло 5 октября около 18:25 в городском округе Павловский Посад в Игнатьевском проезде. Подозреваемый похитил автомобиль, в котором на заднем сиденье находилась 3-летняя девочка. Заметив ребенка, мужчина высадил его из машины на проселочной дороге и скрылся. В 19:13 девочку на просёлочной дороге обнаружила женщина. Ребенок был передан матери.

Как уточнили в полиции, выехав в поле за деревню Быково, предположительно с целью сокрытия следов преступления, злоумышленник сжег похищенный автомобиль. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража»). В пресс-службе регионального главка Следственного комитета уточнили, что также возбуждено уголовное дело об оставлении ребенка в опасности (ст. 125 УК РФ).

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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