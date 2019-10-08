Гибель актера Дмитрия Марьянова: СКР сообщил о завершении расследования уголовного дела

Завершено расследование уголовного дела в отношении директора подмосковного реабилитационного центра «Феникс», где перед своей смертью осенью 2017 года находился известный актер Дмитрий Марьянов. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

Согласно уточненным данным, Марьянов находился в подмосковном реабилитационном центре с 6 по 15 октября 2017 года. Актер неоднократно жаловался бывшим клиентам и консультантам центра на плохое самочувствие и боль в ноге. Следователи выяснили, что директору центра не менее десяти раз сообщали о тяжелом состоянии актера и необходимости его госпитализировать.

По версии следствия, глава центра знала, что у Марьянова есть серьезное заболевание, но он не может самостоятельно вызвать врачей, но запретила вызывать «скорую помощь», намереваясь продолжить «социальную адаптацию актера в стенах своего центра». При этом директор дала указание вводить Марьянову внутримышечно препараты «галоперидол» и «феназепам», которые были приобретены у неизвестных производителей и с неустановленными сроками годности, хотя эти лекарства могут применяться только в условиях медицинского учреждения и строго по назначению лечащего врача.

В результате, видя тяжелое состояние Марьянова, один из мужчин, получавших услуги в данном центре, несмотря на запрет, вызвал скорую медпомощь. После этого 15 октября актер был доставлен в больницу, где была констатирована его смерть. Причиной гибели назван сквозной разрыв задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери. По данным экспертизы, при своевременном направлении Марьянова в больницу сохранение его жизни было бы возможным.

Послед случившегося было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч.2 ст. 238 УК РФ («Оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека») и ст. 125 УК РФ («Оставление в опасности»).

Обвиняемая свою вину не признала. В рамках расследования было опрошено более 50 свидетелей, проведено более 10 выемок и обысков, 6 экспертиз, в том числе 2 комплексные комиссионные судебно-медицинские экспертизы, заключения которых легли в основу обвинения.

В СКР уточнили, что материалы переданы в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, после чего уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемая свою вину в гибели актера не признает.

В СКР не уточнили имя директора центра, которая попала под уголовное преследование, но ранее в СМИ упоминали, что клинику возглавляла Оксана Богданова.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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