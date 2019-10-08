«До сих пор виновных нет»: Москве угрожают новые «антимусорные» протесты

В ближайшей перспективе Москве угрожает новый шквал митингов экозащитников, который станет третьей волной нарастающей протестной активности россиян. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов, выступая сегодня на пленарном заседании нижней палаты российского парламента. В качестве наглядного материала Власов принес на трибуну полиэтиленовый пакет с продуктами.

«Что общего между акциями протеста и этим пакетом? На первый взгляд ничего», – сказал он, напомнив, что в столице летом и осенью прошли акции протеста, посвященные недопуску оппозиции на выборы в Мосгордуму и требованиям освободить политзаключенных. «Я уверен, что следующей (темой протеста) будет экология», – заявил Власов.

По его словам, экологические нарушения в Москве замалчиваются и не расследуются, поиск виновных не заботит ни чиновников, ни депутатов. Например, в сентябре экомониторинг Москвы зафиксировал превышение выбросов продуктов горения в районе Очаково-Матвеевское. «Хоть кто-нибудь из депутатов Мосгордумы, вновь избранных, поднял этот вопрос? – поинтересовался либерал-демократ. – Есть протесты, есть митинги, но никто из депутатов этот вопрос не поднял, и до сих пор виновных нет». В то же время депутат отметил, что такая же ситуация сложилась с выбросами сероводорода, ПДК которого в 2017 году в Капотне были превышены в 50 раз. «Прошло больше двух лет, виновных никто не нашел», – подчеркнул он.

Парламентарий обратил внимание, что Москва производит одну пятую бытовых отходов, хотя москвичи составляют 1/12 населения РФ. При этом он отметил, что установка в столице контейнеров для раздельного сбора мусора проблему в целом это не решит. «Если мы так будем продавать продукты... вот полиэтиленовый пакет, – продемонстрировал его Власов с трибуны. – В нем еще пакет. И в этом полиэтиленовом пакете еще пакет, в котором на пенопластовой подложке находится четыре яблока. Я думаю, мы не найдем места, куда девать мусор».

Депутат подчеркнул, что в Евросоюзе 50-60% мусора перерабатывается. В России этот показатель равен 7%. При этом Власов добавил, что ранее уже предлагал запретить использование в РФ полиэтиленовых пакетов с 2025 года – за пять лет бизнес сумеет перестроиться, полагает парламентарий. «В ЕС производят бумажные пакеты. Что мешает нам так же отказаться от использования полиэтиленовых пакетов? На что мне приходит отрицательный ответ с формулировкой, что надо стимулировать производство бумажных пакетов, чтобы они стоили, как пластиковые. Ну всегда натуральное будет стоить дороже, чем искусственное», – сказал Власов.

При этом он поблагодарил аппарат Госдумы за то, что в парламенте используются бумажные стаканчики. Однако в масштабах Москвы все не так оптимистично: отыскать в столице пункты приема пластика и стекла невозможно. «Если мы даже в самом богатом городе, в столице не можем это наладить, что уже говорить о других регионах», – отметил депутат.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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