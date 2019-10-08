Льготы сохранены: в Крыму и Севастополе врачи продолжат работать без лицензий

Сегодня нижняя палата российского парламента одобрила продление для Крыма и Севастополя льготного периода, в течение которого там можно заниматься медицинской деятельностью без лицензии. На вопрос экс-главы Роспотребнадзора РФ Геннадия Онищенко о причинах таких поблажек, из-за которых «ставится под сомнение здоровье наших граждан в Крыму», один из авторов документа сенатор Игорь Кагряманян сообщил, что следить за порядком будет Росздравнадзор. Представитель СовФеда заверил, что продление этого срока происходит в последний раз.

Документ в Госдуму внесли трое сенаторов и четыре депутата нижней палаты парламента. Согласно проекту закона, до 1 января 2021 года медицинскую деятельность в Крыму и Севастополе можно будет вести без получения лицензии. Ранее этот срок был установлен до 1 января 2020 года.

Комитет Госдумы по государственному строительству законопроект поддержал, предложив при этом не распространять его на новые медучреждения – которые следует обязать получать лицензию по российским законам. На это Каграманян согласился, пообещав учесть ко второму чтению.

Симферопольский депутат от ЛДПР Павел Шперов, в свою очередь, указал авторам инициативы, что по их логике под действие нового законопроекта подпадает не только медицинская деятельность, но и другие лицензируемые виды – такие, как транспортные перевозки. Это замечание сенатор отмел.

«Уже 5 лет Крым в состоит в России, сколько еще будет продолжаться ущемление конституционных прав крымчан на качественную медицинскую помощь? – поинтересовался у авторов документа бывший глава Роспотребнадзора РФ Геннадий Онищенко. – Почему мы каждый раз даем поблажки, ставя под сомнение здоровье наших граждан в Крыму?»

В ответ Кагаманян заявил, что безлицензионный период не ослабляет контроль со стороны Росздравнадзора, а кроме того – в течение года будет завершено оснащение медицинских организаций Крыма и Севастополя и приведение их в соответствие с требованиями Роспотребнадзора.

«Я доверяю заверениям органов федеральной власти, что срок будет конечным», – сообщил автор законопроекта на вопрос депутатов о том, сколько раз еще будет продлеваться безлицензионный период. – За последние годы Крым и Севастополь достигли существенного прогресса. Мы помним, что было в 2014 году, когда все здравоохранение для граждан было платным, а оборудование было на уровне середины 90-х годов».

В итоге законопроект в первом чтении поддержало 408 депутатов при одном воздержавшемся.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 08.10.19

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