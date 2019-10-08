Жестокое убийство 17-летней девушки в Домодедове: подозреваемый арестован

В Подмосковье арестован мужчина, подозреваемый в жестоком убийстве 17-летней девушки, тело которой со множественными колото-резанными ранениями и следами удушения было обнаружено накануне в Домодедове. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

По данным ведомства, через двое суток правоохранительные органы смогли установить и задержать причастного к убийству. Им оказался знакомый семьи погибшей.

После задержания мужчина написал явку с повинной и на допросе рассказал следователю обо всех обстоятельствах и причинах, совершенного им преступления, пояснив, что убийство совершено в ходе ссоры. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначено проведение ряда судебных экспертиз, планируется назначение психиатрической экспертизы. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 («Убийство»).

Как уточняет «Газета.Ru», подозреваемый – бывший муж сестры убитой. Знакомые семьи утверждают, что в последнее время мужчина был вспыльчивым. Он тяжело переносил развод с супругой и в своих бедах винил ее семью, поскольку после развода тесть уволил его из собственной фирмы.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 08.10.19

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