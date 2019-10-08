Госдума одобрила раннюю негосударственную пенсию: подсчитать ее размер никто не смог

В России разрешат получать негосударственные пенсии раньше, чем страховые, и страховой стаж для них не будет нужен. Соответствующий законопроект в первом чтении приняли сегодня депутаты Государственной думы. Как передает корреспондент РИА «Новый День», авторы документа – парламентарии из «Единой России» заявили, что такие меры позволят привлечь к накоплению будущих пенсий в негосударственных пенсионных фондах (НПФ) самозанятых, иностранцев, и лиц, имеющих ижвиденцев и наемных работников.

Как пояснил член думского комитета по финансовым рынкам Дмитрий Скриванов, после пенсионной реформы получилось так, что право на негосударственную пенсию у тех, кто заключил договоры с НПФ после 1 января 2019 года, наступает после 60 и 65 лет для женщин и мужчин соответственно – то есть уже после получения страховой пенсии по старости. Законопроект позволяет назначать негосударственную пенсию россиянам 55 и 60 лет.

Идея «единороссов», которые ранее протолкнули через Госдуму скандальную пенсионную реформу, вызвала много вопросов у оппозиции. «История с пенсионными накоплениями у нас началась 20 лет назад, – напомнил депутат от «Справедливой России» Олег Шеин. – Сегодня можно подвести некие итоги. Важно понимать, сколько люди сегодня в среднем получают пенсионных выплат в качестве накопительной компоненты?»

Эти выплаты на сегодня не получает никто, ответил Скриванов. «Мы не можем пока спрогнозировать тот объем, который будут получать люди. Реально. Потому что надо посчитать весь инвестиционный доход, который накоплен по гражданину, сколько раз гражданин переходил из одного НПФ в другой, терял он доход или нет. Сейчас назвать среднюю цифру невозможно», – признался «единоросс».

Депутат от КПРФ Николай Иванов со своей стороны напомнил о скандалах с обманным переводом людей в НПФ, и поинтересовался, намерены ли «единороссы» добавить в законопроект инструменты, которые исключат такие факты. «Может быть, стоит посмотреть и гражданам самим предоставить право распоряжаться заработанными ими деньгами, без участия сторонних частных компаний?» – предложил он. «Они и так имеют право сами распоряжаться, но никто не отменял гражданские институты, которые могли бы совершать определенные действия», – заявил Скриванов, назвав при этом факты обманного перевода россиян в НПФ «агрессивным маркетингом».

Депутат от ЛДПР Ярослав Нилов, в свою очередь, обратил внимание, что Госдума в свое время сумела снизить с 1% до 0,75% ставку премии для НПФ. «Та дискуссия, которая сегодня развернулась в зале, показывает, что у нас недоверие к НПФ, – заметил Нилов. – Два года назад на совещании в Госдуме пересматривался формат премирования НПФ. Отдельные руководители НПФ били себя в грудь и кричали, что им нужны гарантии для того, чтобы они могли играть в долгую. Сегодня они находятся за рубежом в бегах, в отношении них возбуждены уголовные дела. А НПФ – вне зависимости от того, как они работают, в «минус» или в «плюс», в «ноль», все равно получают премию в 0,75% от тех средств, которыми они распоряжаются. Это было сделано несправедливо».

Соавтор законопроекта – вице-спикер Госдумы Петр Толстой в ответ заявил, что «проблема доверия существует не только для НПФ, но и по отношению к любым политикам, даже которые сидят в этом зале», и призвал коллег заботиться о репутации.

При этом, как отметили инициаторы идеи, грамотно распоряжаться своими пенсионными накоплениями, используя ПНФ, в России может 2-3% населения. Новый закон мотивирует россиян использовать ПНФ, а работодателей, которые также делают отчисления – привлекать квалифицированных специалистов более комфортными условиями получения негосударственной пенсии.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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