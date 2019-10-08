Минфин РФ – «как автомат по продаже билетов»: Титов раскритиковал планы повысить налоги для малого бизнеса

Повышение единого налога на вмененный доход, стоимости патента и торгового сбора на 4,9% негативным образом отразится на малом предпринимательстве. Об этом заявил Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, комментируя планы правительства РФ.

«На самом деле это вопрос стратегии, то есть выбора приоритетов. Минэк, предлагая повышение, действительно, всего лишь следует утвержденной несколько лет назад методике. И у правительства (в первую очередь у Минфина) есть выбор. Либо механически повышать налоги, следуя за официальной инфляцией, либо признать, что малый бизнес сильнее прочих игроков страдает от падения потребительского спроса, и наш профицитный бюджет пока уж как-нибудь обойдется без этого роста налоговой нагрузки», – отметил Титов в комментарии на своей странице в «Фейсбуке».

При этом бизнес-омбудсмен выразил убеждение, что «сокращать и без того хилую выручку малых предприятий еще на несколько миллиардов рублей – шаг абсолютно неверный». «Спрос продолжает падать, большинство населения уже сегодня ограничивает потребление самым необходимым. Все своими глазами видят полупустые торговые комплексы, в которых масса площадей сдается в аренду. И чем меньше населенный пункт, тем проблема острее. Поднимать налоги для них можно только на фоне экономического роста, а предпосылок к нему мы пока что не видим», – констатировал Титов.

«Но Минфин на сегодняшний день неумолим. Как автомат по продаже билетов на вокзале – как запрограммировали, так и работает», – заключил бизнес-омбудсмен.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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