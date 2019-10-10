«Они надели на себя корону»: директор скандального онкоцентра им. Блохина попросил помощи у Минздрава

Конфликт в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии им. Н.Н. Блохина назревал уже полтора года. Об этом в интервью «Известиям» заявил директор центра, член-корреспондент РАН, профессор Иван Стилиди. По его словам, сейчас в общей сложности подано уже 8 заявлений об увольнении, с понедельника часть медиков не выходит на работу, их временно заменили врачами из других клиник.

Стилиди отметил, подписал пять заявлений, при этом по одному из них – с формулировкой «по собственному желанию в связи с оказываемым давлением со стороны администрации института» – было инициировано внутреннее расследование. Глава центра заверил, что комиссия выяснила – никакого давления не было. Три заявления – от Георгия Менткевича, Александра Попа и Василия Бояршинова – Стилиди пообещал также подписать, подчеркнув, что сам никого увольнять не собирался.

«Я встречался с врачами, и они дали понять, что намерены продолжать работать. А через день-два – новый виток скандала. Видимо, усиленно ведется работа по обработке сознания моих коллег», – заявил Стилиди.

Директор центра им. Блохина прокомментировал также несколько скандальных ситуаций, в которых фигурировал онкоцентр. В частности, он пояснил, что уволил своего заместителя по финансовым вопросам Виктора Молостова потому, что тот ослабил контроль и в июле в центре возникли финансовые проблемы, заставившие сократить зарплату сотрудникам на 40-50%.

Что касается компании «Русский доктор», которой сейчас интересуется следствие за перепродажу услуг онкоцентра, то, по словам Стилиди, она всего лишь «работала на рынке экспорта медицинских услуг и привозила в основном иностранных пациентов, которых мы лечили». Обвинения в передаче фирме персональных данных пациентов Стилиди отверг, подчеркнув, что после предписания прокуратуры онкоцентр прекратил работу с «Русским доктором». При этом он признал, что эта компания была не единственной, рекламировавшей услуги центра им. Блохина.

Онкоцентр действительно испытывает существенные финансовые проблемы, отметил Стилиди. «Чтобы содержать научных сотрудников, врачей, мы увеличили число операций на две с половиной тысячи в год, число больных, получивших лекарственное лечение, – на три тысячи человек. Но чтобы выдерживать показатели на должном уровне, необходимо сокращать штат», – заявил он. Речь идет в основном о возрастных сотрудниках – под сокращение могут попасть больше 30 человек, некоторым предложат перейти на полставки.

Материальные проблемы центр рассчитывает решить до конца года – в Минздрав уже направлено обращение с просьбой поддержать медучреждение.

При этом Стилиди заявил изданию, что не располагает фактами, подтверждающими обвинения в некорректном поведении Светланы Варфоломеевой, назначенной недавно директором НИИ детской онкологии и гематологии. «Я ни разу не пожалел, что пригласил ее, и настаиваю, что это спланированная акция моих оппонентов – именно моих, а не Светланы Рафаэлевны, – считает он. – Опытные кукловоды знали, что делают. Я думал, что конфликт разгорится в прошлом году. Значит, всему свое время. Реакция врачей, возможно, была личной. Им кажется, что они выражают какие-то свои намерения и помыслы, а на самом деле они были управляемы».

Врачей, написавших заявления об увольнении, Стилиди назвал «опытными, но не уникальными, как они рассказывают, надев на себя «корону». Все они, по его словам, работали по устаревшим технологиям. Их места пока заняли врачи из других клиник.

Раскрыл Стилиди и информацию о зарплатах сотрудников и руководства онкоцентра. Так, его заместители получают 220 тысяч рублей в месяц, врачи – от 160 до 300 тысяч рублей, директор института получает 180 тысяч рублей.

Напомним, скандал вокруг онкоцентра разгорелся после видеообращения врачей, которые объявили о несогласии с политикой руководства и рассказали о серьезных проблемах внутри медучреждения. В частности, по их словам, долгие годы дети получают лечение в ужасных условиях: в здании нет вентиляции, стены корпусов покрыты плесенью, палаты переполнены больными. При этом строительство новых корпусов тянется 20 лет, однако ввод их в эксплуатацию постоянно откладывается. Начисление зарплат, по словам медиков, превратилось в механизм выдавливания неугодных. Врачи потребовали отстранить Светлану Варфоломееву от руководства НИИ, сообщив, что в противном случае центру грозят массовые увольнения сотрудников.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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