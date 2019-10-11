Прокуратура просит арестовать единственную квартиру Навального: суд отказал

Скандальный политик Алексей Навальный заявил о намерении прокуратуры Москвы арестовать его единственную квартиру в качестве обеспечительной меры по иску надзорного органа на 5 млн рублей. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

По его словам, речь идет о квартире в Марьино площадью 78,5 квадратных метров. «Прокурор Москвы прислал в суд официальное письмо: Навальный в числе прочих, организовывал акции протеста против недопуска кандидатов на выборы», – отметил Навальный.

Ранее сообщалось, что надзорное ведомство обратилось в суд с требованием взыскать 2 млн 557 тысяч рублей с организаторов несанкционированной акции 27 июля в Москве, которыми прокуратура, кроме Навального, назвала Георгия Албурова, Ивана Жданова, Любови Соболь, Олега Степанова, Владимира Милова, Александра Соловьева и Ильи Яшина. Также ведомство истец просит взыскать с Соболь и Албурова 2 млн 379 тысяч рублей в качестве компенсации ущерба, причиненного организацией несогласованной акции 3 августа. В иске прокуратура указывает, что сумма ущерба рассчитывалась с учетом того, что для обеспечения безопасности на акциях привлекались дополнительные силы и средства Росгвардии.

Между тем, Черемушкинский суд Москвы отказался арестовать имущество организаторов несанкционированных акций 27 июля и 3 августа, передает «Интерфакс». «Суд определением от 9 сентября отказал в удовлетворении ходатайства прокуратуры о принятии мер по обеспечению иска», – сообщила агентству пресс-секретарь суда Ирэна Козаева.

Как сообщается, 21 октября суд приступит к рассмотрению иска прокуратуры Москвы о компенсации ущерба организаторами оппозиционных акций 27 июля и 3 августа.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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