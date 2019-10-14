СМИ: в Москве новая волна обысков по делу о летних протестах, есть задержанные

В Москве началась новая волна обысков по следам летних протестных акций. Сегодня утром силовики пришли как минимум к пяти участникам митингов против недопуска оппозиции к выборам в Мосгордуму. Одного из них федеральный телеканал называл организатором массовых беспорядков 27 июля.

Как сообщает телеграм-канал «ОВД-Инфо», обыск утром прошел у активиста движения «Декоммунизация» Дэнни Кулинича, его телеканал «РЕН-ТВ» в своем сюжете называет «организатором массовых беспорядков», которые, по мнению Следственного комитета, состоялись в Москве 27 июля.

Портал «Медиазона» со ссылкой на брата задержанного сообщает, что утром к ним с обыском пришло около десяти человек, при этом причиной для следственных действий они назвали статью о массовых беспорядках. Техника из квартиры была изъята. По неподтвержденным данным, Кулинич уже находится в статусе подозреваемого.

Кроме того, как сообщается, обыски прошли у участника акции 10 августа Андрея Баршая, Владимира Емельянова, Максима Мартинцева и Егора Лесных. По данным «ОВД-Инфо», Кулинич и Баршай задержаны, однако пока неизвестно, что именно им инкриминируют.

Как сообщал «Новый День», уголовное дело по статье о массовых беспорядках возбудил Следственный комитет после акции 27 июля в Москве, которую власти столицы объявили несанкционированной. Ранее фигурантами дела были 15 человек, несколько участников были арестованы, однако позднее часть была освобождена из СИЗО, двое переведены под домашний арест.

В начале сентября суды стали выносить суровые приговоры участникам акций протеста. В частности, Данила Беглец получил два года колонии за то, что взял за руку полицейского, Евгений Коваленко – три с половиной за урну, брошенную в сторону Росгвардейца, Кирилл Жуков – три года за то, что взмахнул рукой перед шлемом силовика.

Массовые протесты произошли в Москве после отказа властей регистрировать на выборах в Мосгордуму представителей несистемной оппозиции.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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