СКР подтвердил новые задержания по делу о «московских беспорядках»

Следственный комитет подтвердил новые задержания в рамках уголовного дела о применении насилия в отношении представителей власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ) по итогам протестной акции 27 июля, которую правоохранительные органы признали «массовыми беспорядками». Как сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, всего задержано шесть человек.

По версии следствия, 27 июля на улице Рождественка Егор Лесных и Максим Мартинцов, «действуя группой лиц, напали на сотрудника Росгвардии и повалили его на тротуар». Кроме того, Лесных нанес другому правоохранителю удар ногой.

Еще один подозреваемый Андрей Баршай напал на сотрудника Росгвардии, толкнув его с разбега в спину. Следствием установлены и противоправные действия Владимира Емельянова в отношении росгвардейца, которого фигурант силой удерживал, препятствуя выполнению служебных обязанностей», – уточнили в СКР.

В ведомстве также заверили, что «противоправные действия указанных лиц подтверждаются показаниями свидетелей и видеозаписями с места событий».

В настоящее время Баршай, Емельянов, Лесных, Мартинцов задержаны в качестве подозреваемых. По местам их жительства проведены обыски.

По данным СКР, двое других подозреваемых, узнав о проведении следственных действий, скрылись. В ближайшее время всем задержанным будет предъявлено обвинение, после чего следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании им меры пресечения.

Как сообщал «Новый День», уголовное дело по статье о массовых беспорядках возбудил Следственный комитет после акции 27 июля в Москве, которую власти столицы объявили несанкционированной. Ранее фигурантами дела были 15 человек, несколько участников были арестованы, однако позднее часть была освобождена из СИЗО, двое переведены под домашний арест. Массовые протесты произошли в Москве после отказа властей регистрировать на выборах в Мосгордуму представителей несистемной оппозиции.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 14.10.19

Спасибо России: президент Сербии по-русски встретил Валентину Матвиенко. / Медведев расширил список жизненно важных лекарств. / В Приштине готовы объявить партию косовских сербов террористической организацией. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»